Британские власти пообещали найти виновных в гибели женщины, отравившейся в Эймсбери

ЛОНДОН, 9 июля. /ТАСС/. Власти Великобритании намерены привлечь к ответственности тех, кто причастен к гибели Дон Стерджес - 44-летней женщины, скончавшейся вечером в воскресенье в окружной больнице Солсбери от контакта с нервно-паралитическим веществом. Об этом заявил глава контртеррористического подразделения полиции Лондона Нил Базу, чьи слова приводит Скотленд-Ярд.

"Эти ужасные новости только укрепляют нашу решимость установить личность и отдать под суд того человека или тех людей, которые несут ответственность за то, что я могу характеризовать лишь как возмутительный, безрассудный и варварский акт", - сказал Базу.

Он пообещал, что "следователи продолжат вести кропотливую и тщательную работу по сбору всех имеющихся доказательств", чтобы можно было понять, каким образом два жителя Великобритании "подверглись воздействию столь смертельно опасного вещества, которое трагическим образом стоило Дон ее жизни". По словам Базу, 45-летний спутник Стерджес Чарльз Роули, пострадавший вместе с ней, продолжает оставаться в критическом состоянии в больнице.

Ранее Скотленд-Ярд информировал, что "следователи открыли дело об убийстве после того, как женщина, подвергшаяся воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок" в Эймсбери, скончалась в воскресенье, 8 июля, в больнице". "Она была официальна опознана как 44-летняя Дон Стерджес из Даррингтона", - добавили в полиции.

Главный врач окружной больницы Солсбери Кристин Бланшард назвала кончину пациентки "отчаянно горьким" известием и выразила свои соболезнования семье Стерджес. По ее словам, больничный персонал прилагал все возможные усилия для спасения пострадавшей.

Реакция премьер-министра

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уже сказала, что "потрясена и шокирована" гибелью Дон Стерджес и направила соболезнования семье покойной. "Полиция и сотрудники служб безопасности безотлагательно занимаются установлением фактов этого инцидента, который теперь расследуется как убийство", - приводит слова премьера агентство Press Association. "Правительство, - отметила глава правительства, - стремится обеспечить полную поддержку местному населению".

Низкий риск для общественности

Тем временем медицинский директор правительственной службы Public Health England, осуществляющей контроль в сфере охраны здоровья населения и надзор за угрозами эпидемий заявил: "Мы полностью осознаем, что эта новость вызовет огромную обеспокоенность среди жителей Солсбери и Эймсбери. Однако наша оценка остается прежней: общий риск для широкой общественности остается низким". Он также порекомендовал жителям этих двух городов не поднимать с земли незнакомые предметы, включая иголки и необычные емкости.

Ранее следователи Скотленд-Ярд установили, что Стерджес и Роули вступили в контакт с нервно-паралитическим веществом, подняв с земли незнакомый им предмет. Сосед Роули в Эймсбери ранее предположил в телеинтервью, что Роули и проживавшая с ним Стерджес, будучи наркозависимыми людьми, чье здоровье было подорвано, скорее всего, увидели нечто похожее на наркотик и взяли в руки то, что в итоге оказалось нервно-паралитическим веществом.

Инцидент в Эймсбери

44-летняя британка Дон Стерджес и ее 45-летний спутник Чарльз Роули 30 июня были госпитализированы в городе Эймсбери (графство Уилтшир) в критическом состоянии. Позднее возглавляющий расследование Скотленд-Ярд выступил с утверждением, что они подверглись воздействию "Новичка" - того же нервно-паралитического вещества, которым в марте были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Тогда Лондон возложил ответственность за это на Москву. Россия неоднократно категорически отвергала свою причастность к инциденту.