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Грозит ли исчезновение крупнейшей националистической партии Европы

Международная панорама
9 июля, 16:45 UTC+3

По словам лидера французского "Национального объединения" Марин Ле Пен, партия может прекратить свое существование уже в августе

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Лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен

Лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен

© REUTERS/Gonzalo Fuentes

"Этот случай — атомная бомба на европейском и даже глобальном уровне. Что вы скажете о нашей демократии?" — заявила Марин Ле Пен на фоне решения следователей суда Парижа лишить "Национальное объединение" (бывший "Национальный фронт") €2 млн. За что французских правых хотят лишить последних средств к существованию — в материале ТАСС.

"Политическое убийство"

В соответствии с законом о финансировании политических организаций Франции "Национальному объединению" в 2018 году полагалось €2,5 млн из фонда государственных дотаций. Однако решением суда партия лишилась 80% этой суммы. Причина — признание судом Евросоюза Ле Пен виновной в растрате средств Европарламента (ЕП).

Сама Ле Пен уже заявила, что действия суда противоречат презумпции невиновности, а лишение "Национального объединения" средств назвала "политическим убийством" и "атакой на демократию". При этом французские судьи и их коллеги из Евросоюза уверены, что демократии во Франции ничего не угрожает, а вот деятельность партии Ле Пен нанесла Европарламенту серьезный финансовый ущерб.

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В марте суд Евросоюза признал лидера партии виновной в фиктивном трудоустройстве помощников и обязал ее выплатить ЕП €320 тыс. Выявленное число фиктивных рабочих мест приближается к 40, а с 2009 по 2017 год, согласно неофициальным подсчетам, "Национальное объединение" нанесло Европарламенту ущерб в €7 млн.

Кроме того, в период с 2010 по 2016 год Марин Ле Пен, как утверждает суд ЕС, оплачивала работу своей помощницы Катрин Гризе, занимавшейся на своем посту партийной деятельностью, а не европейскими делами. За это в июне суд потребовал от лидера партии вернуть ЕП €300 тыс.

Ребрендинг по-французски

В отличие от отца-основателя партии Жана-Мари Ле Пена, его дочь Марин Ле Пен ясно осознавала, что для достижения успеха ее партия должна избавиться от крайне правой повестки и облагородить свой имидж.

Именно поэтому партия отказалась от названия "Национальный фронт" и лишила партийного билета самого основателя партии за его крайне неполиткорректные высказывания.

"У "Национального фронта" славная история, которую мы должны помнить. Но для многих французов это название в последние годы было неким психологическим барьером. Новое название станет призывом ко всем объединиться", — сказала в июне Марин Ле Пен.

В марте дочь основателя партии даже заявляла, что "Национальное объединение" должно превратиться из оппозиционной партии в правящую. Однако сейчас на партийной повестке дня стоит вопрос выживания.

Прошлое и будущее

"Национальному объединению" есть чем гордиться. Дважды лидеры этой партии проходили во второй тур на президентских выборах, заставляя содрогаться от ужаса либеральные СМИ Европы.

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За Жана-Мари Ле Пена на выборах 2002 года проголосовало 5,5 млн французов (17,8% голосовавших), а за нынешнего лидера "Национального объединения" в 2017 году проголосовало уже 10,6 млн (33,9% голосовавших).

По словам Марин Ле Пен, "Национальное объединение" — основная оппозиционная сила во Франции. При этом партия теряет своих сторонников. Количество членов партии составляет 38 тыс. против более 200 тыс. у оппозиционной правоцентристской партии "Республиканцы", которую ранее возглавлял экс-президент Николя Саркози.

По мнению ведущего научного сотрудника Института Европы РАН Сергея Федорова, "Национальное объединение" все же сможет пережить кризис и "остаться на плаву".

"За них голосует треть населения, поэтому исчезновение такой партии из-за финансовых проблем представляется маловероятным, тем более что Марин Ле Пен уже обратилась к своим сторонникам с просьбой делать взносы и переводить деньги на счет партии. К тому же она будет протестовать не только медийно, но и в юридических инстанциях", — сказал Федоров.

Эксперт также добавил, что заявления Ле Пен о том, что партия может прекратить свое существование в августе, являются лишь пиар-ходом. "Я думаю, что это чисто политтехнологический ход. Она [Марин Ле Пен] будет использовать свой протест на всю мощь, другая реакция была бы здесь неуместна", — резюмировал Федоров.

Александр Мосесов

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Персоны
Ле Пен, Марин Ле Пен, Жан-Мари
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