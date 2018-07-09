Грозит ли исчезновение крупнейшей националистической партии Европы

"Этот случай — атомная бомба на европейском и даже глобальном уровне. Что вы скажете о нашей демократии?" — заявила Марин Ле Пен на фоне решения следователей суда Парижа лишить "Национальное объединение" (бывший "Национальный фронт") €2 млн. За что французских правых хотят лишить последних средств к существованию — в материале ТАСС.
В соответствии с законом о финансировании политических организаций Франции "Национальному объединению" в 2018 году полагалось €2,5 млн из фонда государственных дотаций. Однако решением суда партия лишилась 80% этой суммы. Причина — признание судом Евросоюза Ле Пен виновной в растрате средств Европарламента (ЕП).
Сама Ле Пен уже заявила, что действия суда противоречат презумпции невиновности, а лишение "Национального объединения" средств назвала "политическим убийством" и "атакой на демократию". При этом французские судьи и их коллеги из Евросоюза уверены, что демократии во Франции ничего не угрожает, а вот деятельность партии Ле Пен нанесла Европарламенту серьезный финансовый ущерб.
В марте суд Евросоюза признал лидера партии виновной в фиктивном трудоустройстве помощников и обязал ее выплатить ЕП €320 тыс. Выявленное число фиктивных рабочих мест приближается к 40, а с 2009 по 2017 год, согласно неофициальным подсчетам, "Национальное объединение" нанесло Европарламенту ущерб в €7 млн.
Кроме того, в период с 2010 по 2016 год Марин Ле Пен, как утверждает суд ЕС, оплачивала работу своей помощницы Катрин Гризе, занимавшейся на своем посту партийной деятельностью, а не европейскими делами. За это в июне суд потребовал от лидера партии вернуть ЕП €300 тыс.
В отличие от отца-основателя партии Жана-Мари Ле Пена, его дочь Марин Ле Пен ясно осознавала, что для достижения успеха ее партия должна избавиться от крайне правой повестки и облагородить свой имидж.
Именно поэтому партия отказалась от названия "Национальный фронт" и лишила партийного билета самого основателя партии за его крайне неполиткорректные высказывания.
"У "Национального фронта" славная история, которую мы должны помнить. Но для многих французов это название в последние годы было неким психологическим барьером. Новое название станет призывом ко всем объединиться", — сказала в июне Марин Ле Пен.
В марте дочь основателя партии даже заявляла, что "Национальное объединение" должно превратиться из оппозиционной партии в правящую. Однако сейчас на партийной повестке дня стоит вопрос выживания.
"Национальному объединению" есть чем гордиться. Дважды лидеры этой партии проходили во второй тур на президентских выборах, заставляя содрогаться от ужаса либеральные СМИ Европы.
За Жана-Мари Ле Пена на выборах 2002 года проголосовало 5,5 млн французов (17,8% голосовавших), а за нынешнего лидера "Национального объединения" в 2017 году проголосовало уже 10,6 млн (33,9% голосовавших).
По словам Марин Ле Пен, "Национальное объединение" — основная оппозиционная сила во Франции. При этом партия теряет своих сторонников. Количество членов партии составляет 38 тыс. против более 200 тыс. у оппозиционной правоцентристской партии "Республиканцы", которую ранее возглавлял экс-президент Николя Саркози.
По мнению ведущего научного сотрудника Института Европы РАН Сергея Федорова, "Национальное объединение" все же сможет пережить кризис и "остаться на плаву".
"За них голосует треть населения, поэтому исчезновение такой партии из-за финансовых проблем представляется маловероятным, тем более что Марин Ле Пен уже обратилась к своим сторонникам с просьбой делать взносы и переводить деньги на счет партии. К тому же она будет протестовать не только медийно, но и в юридических инстанциях", — сказал Федоров.
Эксперт также добавил, что заявления Ле Пен о том, что партия может прекратить свое существование в августе, являются лишь пиар-ходом. "Я думаю, что это чисто политтехнологический ход. Она [Марин Ле Пен] будет использовать свой протест на всю мощь, другая реакция была бы здесь неуместна", — резюмировал Федоров.
Александр Мосесов