Комитет ПА ОБСЕ поддержал проект резолюции в связи с 10-летием событий в Южной Осетии

БЕРЛИН, 9 июля. /ТАСС/. Профильный комитет ПА ОБСЕ по политическим вопросам и безопасности на заседании в понедельник поддержал проект резолюции, внесенный в связи с приближающимся десятилетием событий в Южной Осетии 2008 года. Российская делегация назвала этот документ очередным пиар-ходом, в основе которого заложена попытка очернить РФ.

Председатель комитета по внешним отношениям парламента Грузии Софико Кацарава, подготовившая проект, призвала к "мирному разрешению конфликта в соответствии с международным правом и Хельсинскими принципами", а также к полному выполнению соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года.

В документе выражается сожаление в связи с тем, что спустя 10 лет после эскалации конфликт "по-прежнему не разрешен", и подчеркивается поддержка женевским международным дискуссиям "в качестве важного формата для обсуждения проблем в области безопасности и гуманитарных вопросов". Кроме того, приветствуется новая инициатива правительства Грузии "Шаг к лучшему будущему", направленная, согласно проекту резолюции, "на улучшение гуманитарного и социально-экономического положения населения" региона.

Грузинская сторона снова призвала РФ отменить решение о признании в качестве независимых государств Абхазию и Южную Осетию.

"Очередной пиар-ход"

"Говорить о правах человека в ситуации, когда никто не подумал о праве на жизнь миротворцев, которые погибли по вине грузинской стороны, невозможно", - заявил журналистам глава делегации РФ в ПА ОБСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Он напомнил, что "конфликт произошел из-за грузинской агрессии и вся ответственность за него лежит на Грузии".

"Мы, со своей стороны, признавая существующее положение вещей, готовы, если нужно, отдельно говорить с Тбилиси, развивать двусторонние отношения, но, естественно, не затрагивая интересы Южной Осетии и Абхазии, которые мы признаем как независимые от Грузии государства [ставшие таковыми] в результате как раз этого конфликта", - подчеркнул политик.

В связи с этим он с заметил, что "можно начать готовить уже сейчас резолюцию к 20-летию или 50-летию [конфликта], но позиция России не изменится". "Мы считаем, что это скорее очередной пиар-ход с попыткой придать образу России какой-то зловещий оттенок. Но у авторов этого не получилось, так как уже 10 лет прошло с момента конфликта, и весь мир видит, кто в том конфликте был прав, а кто виноват", - заключил Толстой.

Ранее проект данной резолюции был включен в повестку сессии Постоянным комитетом ПА ОБСЕ вопреки возражениям делегации РФ. Теперь он будет вынесен на голосование на пленарном заседании сессии.

Грузино-осетинский конфликт

В конце 1980-х годов радикальные действия грузинского движения за выход из СССР во главе с Звиадом Гамсахурдиа привели к резкому обострению отношений между грузинами, абхазами и осетинами, имевшими автономные образования в составе Советской Грузии. Вскоре Южная Осетия объявила о независимости от Грузии, а Тбилиси 10 декабря 1990 года официально упразднил осетинскую автономию. Политическая борьба переросла в вооруженный конфликт, усилившийся после распада Советского Союза.

Конец боевым действиям был положен 24 июня 1992 года подписанием Дагомысского соглашения, которое предусматривало создание специального органа для урегулирования конфликта - смешанной контрольной комиссии. 14 июля 1992 года прекратили огонь, в зону конфликта ввели Смешанные силы по поддержанию мира в составе трех батальонов - российского, грузинского и осетинского.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия вновь совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневной войны погибли более 1 тыс. человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии.