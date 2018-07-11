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Скотленд-Ярд опасается, что не докажет связь между отравлениями в Эймсбери и Солсбери

Международная панорама
11 июля, 2:18 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 11, июля. /ТАСС

При этом глава контртеррористического подразделения Нил Басу не верит, что два случая в графстве Уилтшир никак не связаны

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Глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Басу

Глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Басу

© EPA-EFE/RICK FINDLER

ЛОНДОН, 11 июля. /ТАСС/. Британские следователи, ведущие расследование инцидента в Эймсбери, признали, что, возможно, им никогда не удастся официально доказать его связь с отравлением в Солсбери в марте экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Басу заявил во вторник на встрече с населением графства Уилтшир, посвященной произошедшим на территории графства инцидентам.

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"Возможно, никогда не удастся установить подобную окончательную связь [между инцидентами в Эймсбери и в Солсбери]", - сказал он.

При этом Басу повторил, что нет сомнений в том, что в случае с отравлением Скрипалей в марте и Дон Стерджес и Чарльза Роули в июне речь идет о применении того же самого отравляющего вещества. "Научно-техническая лаборатория минобороны в Портон-Дауне уже установила со всей ясностью, что это то же самое нервно-паралитическое вещество "Новичок", которое убило Дон и отравило Сергею и Юлию Скрипаль, а также [полицейского] Ника Бейли и Чарли Роули", - сказал он.

Басу связал отсутствие такой возможности с тем, что полицейским до сих пор не удалось найти контейнер, взяв в руки который, по версии следствия, отравились Стерджес и Роули. "Мы будем упорно работать над тем, чтобы установить, происходит ли отравляющее вещество в обоих случаях из одной партии, но, как при любом полицейском расследовании, мы не можем делать предположений и должны идти лишь по тому пути, по которому нас ведут улики", - отметил Басу.

Представитель Скотленд-Ярда признал вместе с тем, что ему самому сложно поверить в то, что эти два случая отравления не связаны. "Это очень редкое вещество, запрещенное международным сообществом, и, как минимум, невообразимо, чтобы в одном маленьком английском графстве произошли два инцидента [связанные с этим веществом]", - сказал Басу.

44-летняя Стерджес и ее 45-летний спутник Роули 30 июня были госпитализированы в городе Эймсбери в критическом состоянии. Вечером 8 июля Скотленд-Ярд сообщил о том, что Стерджес скончалась, и что следователи открыли дело об убийстве. Ранее ведущее расследование инцидента в Эймсбери контртеррористическое подразделение полиции Лондона выступило с утверждением, что Стерджес и Роули подверглись воздействию "Новичка" - того же нервно-паралитического вещества, которым в марте, предположительно, были отравлены в марте Скрипали. Тогда Лондон возложил ответственность за это на Москву, но Россия неоднократно категорически отвергала заявления о своей причастности к инциденту.

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Дело Сергея Скрипаля Отравление в Эймсбери
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