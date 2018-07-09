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У Скотленд-Ярда нет доказательств связи инцидента в Эймсбери с нападением на Скрипалей

Международная панорама
9 июля, 15:01 UTC+3

Офицеры контртеррористической полицейской сети Великобритании продолжают вести расследование

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ЛОНДОН, 9 июля. /ТАСС/. Доказательств, что отравление в Эймсбери напрямую связано с нападением в Солсбери на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, у следствия пока нет. Об этом в понедельник заявил журналистам в Лондоне глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Базу.

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Автор: ДМИТРЯЧЕВ Илья Дмитрячев
Илья

Отравление в Эймсбери: почему история с "Новичком" возвращается

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"Расследование ведут офицеры контртеррористической полицейской сети Великобритании, и они не могут сказать в настоящий момент, связано ли нервно-паралитическое вещество, обнаруженное в этом инциденте, с нападением на Сергея и Юлию Скрипалей. Однако это остается главной линией нашего расследования", - информировал Базу.

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Темы
Дело Сергея Скрипаля Отравление в Эймсбери
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Скрипаль, Сергей Викторович
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