Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.07:
$ 62.21
€ 72.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп опубликовал в Twitter письмо Ким Чен Ына

Международная панорама
12 июля, 19:36 дата обновления: 12 июля, 20:12 UTC+3

Лидер КНДР выразил уверенность в выстраивании "нового будущего" в двусторонних отношениях

Поделиться
Материал из 1 страницы
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Дальнейшее улучшение отношений между Вашингтоном и Пхеньяном будет способствовать проведению новой личной встречи руководителей США и КНДР. Об этом говорится в послании, которое лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту США Дональду Трампу.

Смотрите также
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп

Исторический саммит: как прошла встреча Трампа и Кима в Сингапуре

Полный текст документа от 6 июля на корейском и английском языках Трамп опубликовал в Twitter.

"Существенная первая встреча с вашим превосходительством и совместное заявление, подписанное нами в Сингапуре 24 дня назад, действительно стали началом значимого пути. Я высоко ценю предпринятые вашим превосходительством энергичные экстраординарные усилия в целях улучшения отношений между двумя странами и добросовестное выполнение совместного заявления", - сказано в письме.

"Я твердо верю в то, что сильная воля, искренние усилия и уникальный подход, продемонстрированный мной и вашим превосходительством и нацеленный на создание нового будущего между КНДР и США, несомненно, дадут плоды. Надеясь на то, что непоколебимое доверие к вашему превосходительству укрепится в дальнейшем процессе применения практических действий, я выражаю убежденность в том, что эпохальный прогресс в продвижении отношений КНДР и США приведет к нашей следующей встрече", - подчеркнул Ким Чен Ын.

Смотрите также

Текст совместного документа Трампа и Ким Чен Ына по итогам саммита

"Ким Чен Ын полностью обыграл Трампа": что мировые СМИ пишут о саммите в Сингапуре

Трамп и Ким Чен Ын провели 12 июня встречу в Сингапуре. По ее итогам было принято совместное заявление. В нем Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а США обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности. Намерения сторон в итоговом коммюнике сингапурского саммита не конкретизируются.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд
Страны
США КНДР
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тестовый самолет SSJ-100 совершил жесткую посадку в аэропорту Жуковский
2
Считавшийся пропавшим в России британский болельщик найден в московской гостинице
3
Порошенко заявил, что Украина хочет закупать газ для Европы на границе с Россией
4
Биография Андрея Брежнева, внука генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева
5
Трамп опубликовал в Twitter письмо Ким Чен Ына
6
Почему Криштиану Роналду сменил "Реал" на "Ювентус"
7
Фигуристка Медведева заявила, что чувствует себя спокойнее после переезда в Торонто
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!