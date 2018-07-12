Трамп опубликовал в Twitter письмо Ким Чен Ына

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Дальнейшее улучшение отношений между Вашингтоном и Пхеньяном будет способствовать проведению новой личной встречи руководителей США и КНДР. Об этом говорится в послании, которое лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту США Дональду Трампу.

Полный текст документа от 6 июля на корейском и английском языках Трамп опубликовал в Twitter.

"Существенная первая встреча с вашим превосходительством и совместное заявление, подписанное нами в Сингапуре 24 дня назад, действительно стали началом значимого пути. Я высоко ценю предпринятые вашим превосходительством энергичные экстраординарные усилия в целях улучшения отношений между двумя странами и добросовестное выполнение совместного заявления", - сказано в письме.

"Я твердо верю в то, что сильная воля, искренние усилия и уникальный подход, продемонстрированный мной и вашим превосходительством и нацеленный на создание нового будущего между КНДР и США, несомненно, дадут плоды. Надеясь на то, что непоколебимое доверие к вашему превосходительству укрепится в дальнейшем процессе применения практических действий, я выражаю убежденность в том, что эпохальный прогресс в продвижении отношений КНДР и США приведет к нашей следующей встрече", - подчеркнул Ким Чен Ын.

Трамп и Ким Чен Ын провели 12 июня встречу в Сингапуре. По ее итогам было принято совместное заявление. В нем Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а США обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности. Намерения сторон в итоговом коммюнике сингапурского саммита не конкретизируются.