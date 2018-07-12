Консолидация мирового сообщества стала главной темой пресс-конференции генсека ООН

ООН, 12 июля. /ТАСС/. Консолидация мирового сообщества для преодоления ключевых вызовов современности стала главной темой состоявшейся в четверг большой пресс-конференции генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Отвечая на вопросы об основных международных проблемах, он неоднократно акцентировал внимание на необходимости предпринимать "общие усилия" и разрешать конфликты путем политического диалога, в выстраивании которого ООН готова сыграть должную роль.

Гутерриш подтвердил курс на продолжение реформ ООН, которые, по его убеждению, должны реализоваться "в контексте многополярной системы", и рассказал о ряде планируемых преобразований. Административный глава мирового сообщества также анонсировал создание в ООН нового органа по сотрудничеству в сфере цифровых технологий.

Безальтернативность политического диалога

Тезис о важности и безальтернативности политического диалога звучал рефреном в ответах Гутерриша на вопросы о его позиции по поводу ситуации в Сирии, Никарагуа и вокруг КНДР.

В частности, генсек ООН назвал создание конституционного комитета Сирии нынешним приоритетом женевского процесса под эгидой ООН. "Мы привержены тому, что у сирийского кризиса должно быть политическое решение, - сказал он. - Сейчас наши усилия направлены на женевский процесс, в рамках которого идет создание конституционного комитета, который должен быть гарантированно политически нейтральным и заложить основу для будущего политического урегулирования в Сирии".

В этом контексте Гутерриш напомнил, что ООН принимала активные меры, чтобы нивелировать последствия для мирных граждан операции, которую проводят правительственные войска Сирии против боевиков на юге страны.

На вопрос о том, как он оценивает итоги переговоров госсекретаря США Майкла Помпео в Пхеньяне, глава ООН признал, что диалог между США и КНДР по вопросам денуклеаризации Корейского полуострова идет непросто. Вместе с тем, по его мнению, для достижения договоренности по денуклеаризации Корейского полуострова существуют хорошие возможности.

"После того как я вступил на пост генерального секретаря ООН, я побывал в Северной Корее, и тогда отношения в регионе были очень напряженными, - констатировал он. - Я убежден, что только через диалог в ходе нынешних очень трудных переговоров возможен поиск решений сложных проблем". "Безусловно, в этом процессе будут взлеты и падения, однако необходимо проявлять настойчивость и призывать все страны региона оказывать содействие этому процессу с тем, чтобы добиться соглашения", - считает Гутерриш.

Генеральный секретарь ООН также призвал к прекращению насилия и диалогу между властью и оппозицией в Никарагуа, где с середины апреля продолжаются антиправительственные выступления, которые сопровождаются столкновениями и гибелью людей. "Мы активно контактируем с Организацией американских государств, - отметил он. - Мы надеемся, что никарагуанцам удастся преодолеть нынешний кризис. Политический диалог является на данном этапе совершенно необходимым".

Внимание к технологиям

Во вступительном слове генсек сообщил журналистам о решении создать в ООН новый совещательный орган - панель по сотрудничеству в сфере цифровых технологий. Такая структура необходима в свете растущих вызовов, которые ставит перед человечеством быстро меняющийся мир, где технологии играют все большую роль. Как обратил внимание Гутерриш, неизбежно возникают вопросы о нормах поведения, соблюдении прав человека и безопасности в информационном пространстве.

Глава ООН рассчитывает, что через девять месяцев новый комитет, в который войдут специалисты, предприниматели и представители гражданского и научного сообществ, сможет предоставить ему свои предложения по международному взаимодействию в этой сфере.

"Сотрудничество в сфере цифровых технологий поможет нам следовать к выполнению целей устойчивого развития", - уверен генсек.

Осторожность в заявлениях

Генеральный секретарь уклонился от ответа на вопрос ТАСС, должно ли, по его мнению, право вето в СБ ООН сохраниться в его нынешнем виде в результате реформы ООН. "Я считаю, что генеральный секретарь должен быть достаточно осторожен в своих высказываниях, чтобы не создавать проблемы вместо того, чтобы находить решения", - пояснил он.

В то же время генсек отметил, что основная работа по подготовке реформ секретариата ООН уже осуществлена, и сейчас необходимо приступить к их воплощению в жизнь. Причем реального вступления в действие нововведений он ожидает с 1 января 2019 года.

"Есть несколько тем, которые еще нужно обсудить, - уточнил Гутерриш. - Сейчас мы будем работать над изменением финансирования системы развития ООН. В то же время ряд решений, например решение по управлению персоналом, были отложены для более детального обсуждения".

Безопасная миграция

В ходе пресс-конференции генсек уделил особое внимание проблеме миграции и призвал международное сообщество принять меры для защиты прав мигрантов.

Гутерриш сообщил, что уже в пятницу Генеральная Ассамблея ООН примет документ о нормах безопасной, упорядоченной глобальной миграции. "В результате будут созданы условия для упорядочения процесса миграции, - отметил он. - Кроме того, будут приняты меры для того, чтобы расширить международное взаимодействие в борьбе с теми, кто занимается незаконной переправкой людей, и в обеспечении защиты мигрантов".

Глава международной организации согласился, что каждая страна имеет право и обязанность самостоятельно определять свою миграционную политику, но подчеркнул, что действовать необходимо при полном соблюдении прав человека.