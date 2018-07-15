Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 62.29
€ 72.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Болтон заявил, что обвинения 12 россиянам укрепляют позиции Трампа на встрече с Путиным

Международная панорама
15 июля, 16:54 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 15, июля. /ТАСС

Ранее минюст США выдвинул обвинения 12 предполагаемым военным разведчикам из России по делу Мюллера

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 15 июля. /ТАСС/. Предъявление властями США обвинений 12 гражданам РФ в причастности к вмешательству в американские выборы дает президенту Дональду Трампу преимущество на встрече с российским лидером Владимиром Путиным. С таким утверждением выступил в воскресенье в эфире телеканала ABC помощник главы администрации США по национальной безопасности Джон Болтон.

Смотрите также
Сенат Конгресса США, Вашингтон, 8 июня

Как Россию обвиняли во вмешательстве в американские выборы. Досье

Ему был задан вопрос о том, помешает ли Трампу в свете саммита предъявление в пятницу заочных обвинении 12 предполагаемым сотрудникам военной разведки РФ в рамках расследования обстоятельств якобы имевшего место иностранного вмешательства в ход американских выборов в 2016 году. "Нет, я бы сказал, что наоборот, - ответил Болтон. - Президент был осведомлен о том, что последует объявление обвинений. Я говорил с ним об этом. Он был в полной мере подготовлен к тому, что это произойдет перед его встречей с Путиным".

"Я бы сказал, что это даже усиляет его [Трампа] позицию", - добавил Болтон. По его утверждению, "это показывает, что министерство юстиции осведомлено об этих попытках России вмешаться в выборы". "Думаю, президент может указать на это и подчеркнуть, что это - серьезный вопрос", - добавил помощник.

Власти США в пятницу предъявили заочные обвинения 12 предполагаемым сотрудникам военной разведки России в рамках расследования обстоятельств якобы имевшего место иностранного вмешательства в ход выборов в США в 2016 году.

Спецпрокурор Роберт Мюллер уже больше года ведет в США расследование утверждений о якобы имевших место попытках российских властей повлиять на выборы. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Встреча Путина и Трампа в Хельсинки
Персоны
Болтон, Джон Трамп, Дональд Мюллер, Роберт Путин, Владимир Владимирович
Страны
США Россия Финляндия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Силуанов: пенсионная система не будет работать без повышения возраста к 2030 году
2
Около 80 нигерийцев собрались у посольства в Москве и требуют отправки домой
3
Спасенные из затопленной пещеры в Таиланде подростки рассказали, как попали в ловушку
4
В Москве похоронили внука Брежнева
5
Крупнейшая газета Финляндии опубликовала открытое письмо Путину и Трампу
6
Репортер газеты Welt призвала Германию не читать России нотаций
7
Трамп может поднять вопрос об экстрадиции 12 россиян, обвиненных в США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!