Болтон заявил, что обвинения 12 россиянам укрепляют позиции Трампа на встрече с Путиным

НЬЮ-ЙОРК, 15 июля. /ТАСС/. Предъявление властями США обвинений 12 гражданам РФ в причастности к вмешательству в американские выборы дает президенту Дональду Трампу преимущество на встрече с российским лидером Владимиром Путиным. С таким утверждением выступил в воскресенье в эфире телеканала ABC помощник главы администрации США по национальной безопасности Джон Болтон.

Ему был задан вопрос о том, помешает ли Трампу в свете саммита предъявление в пятницу заочных обвинении 12 предполагаемым сотрудникам военной разведки РФ в рамках расследования обстоятельств якобы имевшего место иностранного вмешательства в ход американских выборов в 2016 году. "Нет, я бы сказал, что наоборот, - ответил Болтон. - Президент был осведомлен о том, что последует объявление обвинений. Я говорил с ним об этом. Он был в полной мере подготовлен к тому, что это произойдет перед его встречей с Путиным".

"Я бы сказал, что это даже усиляет его [Трампа] позицию", - добавил Болтон. По его утверждению, "это показывает, что министерство юстиции осведомлено об этих попытках России вмешаться в выборы". "Думаю, президент может указать на это и подчеркнуть, что это - серьезный вопрос", - добавил помощник.

Власти США в пятницу предъявили заочные обвинения 12 предполагаемым сотрудникам военной разведки России в рамках расследования обстоятельств якобы имевшего место иностранного вмешательства в ход выборов в США в 2016 году.

Спецпрокурор Роберт Мюллер уже больше года ведет в США расследование утверждений о якобы имевших место попытках российских властей повлиять на выборы. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.