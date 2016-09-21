Собянин пригласил москвичей на фестиваль "Круг света"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей столицы посетить фестиваль "Круг света".

"У нас 23 сентября открывается международный фестиваль "Круг света", - сказал мэр на заседании президиума столичного правительства. В течение пяти дней москвичи и гости столицы смогут увидеть масштабные видеопроекции, световые, лазерные и пиротехнические шоу на шести площадках.

Как отметил руководитель столичного департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма Владимир Черников, этот фестиваль "с нетерпением ждут москвичи и гости столицы". "Это один из лучших фестивалей света в мире. Неслучайно в прошлом году был установлен своеобразный рекорд - более 7 млн гостей посетили площадки фестиваля", - сказал Черников.

В 2016 году фестиваль пройдет на шести площадках - МГУ имени Ломоносова, Гребной канал, ВДНХ (павильон №1, Главная аллея), Большой театр, концертный зал "Izvestia Hall, центр Digital October. "Мы не уменьшаем количество площадок, в прошлом году было тоже шесть, но увеличиваем объем показов", - отметил Черников.

Торжественное открытие состоится 23 сентября на фасаде главного здания МГУ имени Ломоносова. Более 200 световых проекторов создадут видеопроекцию площадью свыше 40 тыс. кв. м и общим световым потоком более 4 млн. люменов. "Тем самым мы превысим показатели прошлого года. Представители Книги Рекордов Гиннесса завтра прибывают в Москву", - сказал Черников. По его словам, будут показаны два световых спектакля - "Хранитель" и "Безграничный МГУ". Завершать каждый фестивальный вечер будет пиротехническое шоу: планируется произвести свыше 20 тыс. залпов.

Закрытие фестиваля состоится 27 сентября на Гребном канале в Крылатском. В этом году помимо фонтанов, огненных горелок, лазеров и световых приборов в представлении будет использоваться масштабная видеопроекция. Изображение будет проецироваться на специально возведенную конструкцию сложной геометрической формы, представляющую собой очертания современного города, - высотой 52 м, шириной 118 м и весом 800 тонн.

Ход фестиваля и безопасность

Программы открытия и закрытия, включая пиротехнические шоу, будут повторяться на главном здании МГУ имени Ломоносова и Гребном канале - 24 и 25 сентября.

Фестивальные площадки у Большого театра и на ВДНХ ждут гостей ежедневно (с 23 по 27 сентября) - с 19:30 до 23:00, где будут представлены программы, посвященные Году российского кино.

В рамках фестиваля пройдет традиционный международный конкурс видеомэппинга и виджеинга "Арт Вижн", в котором примут участие 143 человека из 31 страны мира. На "Красном Октябре" в центре Digital October 24 и 25 сентября будут проходить тематические лекции, семинары и мастер-классы.

Черников также отметил, что две трети бюджета фестиваля - это средства спонсоров. "Город финансирует, в основном, техническую подготовку площадок фестиваля, а также огромный объем работ, связанный с обеспечением безопасности", - сказал Черников. Он также подчеркнул, что вход на все площадки фестиваля будет традиционно бесплатным.

"Все площадки доступны для людей с ограниченными возможностями, билеты на фестиваль получат дети, которым помогают благотворительные фонды, а также "активные граждане", - уточнил глава департамента. Он также отметил, что в этом году фестиваль пройдет практически без перекрытия улиц, особенно в центре города. Для обеспечения безопасности фестиваля будет установлено около 30 км ограждений.

Мэр столицы Сергей Собянин поручил обратить особое внимание на безопасность проведения фестиваля. "Придет огромная масса людей, сконцентрированная на нескольких площадках. Поэтому - особое внимание и особый контроль за всеми мероприятиями по безопасности", - сказал мэр.