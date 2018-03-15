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Власти Москвы наградили тренеров сборной WorldSkills, выигравшей чемпионат мира в ОАЭ

Москва
15 марта, 11:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

В ОАЭ московские представители в составе сборной России завоевали две золотые и две серебряные медали

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Столичные власти в здании городской мэрии наградили почетными грамотами тренеров и экспертов российской сборной WorldSkills, выигравшей чемпионат в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты), передает корреспондент ТАСС.

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От правительства Москвы награды вручал глава столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин. "Хотелось бы подчеркнуть, что в национальном командном зачете WorldSkills не первый раз занимает лидирующие места. Четыре медали получили московские ребята", - сказал Фурсин на вручении.

Он отметил, что также сборная Москвы два года подряд занимает первое место на Национальном чемпионате "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия).

В ОАЭ московские представители в составе сборной России завоевали две золотые и две серебряные медали (в компетенциях "Ювелирное дело" и "Экспедирование грузов", а также "Парикмахерское искусство" и "Обслуживание грузовой техники" соответственно). Всего московские участники национальной сборной приняли участие в соревнованиях по 15 компетенциям.

Всего к наградам были представлены 17 человек, которые готовили участников чемпионата в таких компетенциях, как "Полимеханика и автоматика", "Сантехника и отопление", "Ювелирное дело" и других. Так, награду получили начальник технического бюро Цех 6 АО "ММП им. В. В. Чернышева" Роман Жигалов, технический директор ООО "ЦОЛЛА" Владимир Воржаков.

44 чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills проходил с 14 по 19 октября 2017 года в столице ОАЭ городе Абу-Даби.

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