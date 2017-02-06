Минздрав создаст рабочую группу для решения вопроса о будущем гомеопатии

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Минздрав РФ сформирует рабочую группу для того, чтобы выработать предложения по использованию гомеопатии как лечебного метода. Об этом сообщил журналистам официальный представитель министерства Олег Салагай.

"Основной задачей группы станет выработка предложений по дальнейшему регулированию данной области с учетом современных международных требований доказательности", - сказал он.

Рабочая группа будет сформирована по поручению министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой. В группу войдут представители Российской академии наук, ведущих медицинских учреждений страны, а также специалисты в области гомеопатии. "Мы исходим из того, что в рамках лечебного процесса и государственных закупок должны использоваться лишь препараты с доказанной клинической эффективностью", - добавил Салагай.

Он также отметил, что методы гомеопатии в той или иной степени разрешены к применению в разных странах мира.

Ранее 6 февраля комиссия Российской академии наук (РАН) по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований опубликовала меморандум "О лженаучности гомеопатии". В нем Минздраву было предложено изымать гомеопатические препараты из государственных лечебных учреждений, пациентам рекомендовали отказаться от их приобретения. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддержала этот меморандум. Рекомендации РАН будут рассмотрены управлением антимонопольной службы по рекламе. Комиссия РАН, в частности, рекомендовала ФАС предотвратить недостоверную рекламу о наличии у гомеопатических препаратов лечебных свойств. Аптекам в меморандуме предлагается не выкладывать гомеопатию совместно с традиционными лекарствами и не рекомендовать ее покупателям.