Древние знаки препинания обнаружили на найденной в Новгороде берестяной грамоте

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 июля. /ТАСС/. Специалисты обнаружили древние знаки препинания на берестяной грамоте, найденной в центре Великого Новгорода в июле 2017 года. По мнению экспертов, находка может свидетельствовать о том, что новгородцы пользовались знаками препинания, начиная с XII века, сообщила в четверг журналистам заместитель руководителя Новгородской археологической экспедиции, профессор МГУ Елена Рыбина.

"Это самый ранний известный науке случай обнаружения знаков препинания. Грамота... содержит список имен: Фома, Миха, Микула, Янка, Еким и родственников: мать, мачеха, жена. Слова отделены вертикальными чертами, заменяли ли они запятую или точку, сказать пока невозможно", - сказала она на пресс-конференции, посвященной археологическим исследованиям в Великом Новгороде и его окрестностях в полевом сезоне 2017 года.

Массово знаки препинания на берестяных грамотах встречаются крайне редко, по большей части, это двоеточия или точки внутри целых слов, пояснила археолог. Сама грамота может представлять так называемый "крестильный список" - перечень гостей, приглашенных на крещение ребенка, уточнила она, ссылаясь на гипотезу лингвиста, академика РАН Андрея Зализняка.

По словам ученых, ведущих исследования на территории древнего Новгорода, упоминаемые в берестяной грамоте жители города Янка и Еким известны археологам по другим ранним письменам. Так, женщина в своих грамотах беспокоится о женитьбе сына, а мужчина заслужил у современных историков звание "самого пишущего" - за его подписью на раскопках найдено более 30 грамот.