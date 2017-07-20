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Древние знаки препинания обнаружили на найденной в Новгороде берестяной грамоте

Наука
20 июля, 15:02 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 20, июля. /ТАСС

Упоминаемые в берестяной грамоте жители города известны археологам и по другим ранним письменам

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 июля. /ТАСС/. Специалисты обнаружили древние знаки препинания на берестяной грамоте, найденной в центре Великого Новгорода в июле 2017 года. По мнению экспертов, находка может свидетельствовать о том, что новгородцы пользовались знаками препинания, начиная с XII века, сообщила в четверг журналистам заместитель руководителя Новгородской археологической экспедиции, профессор МГУ Елена Рыбина.

"Это самый ранний известный науке случай обнаружения знаков препинания. Грамота... содержит список имен: Фома, Миха, Микула, Янка, Еким и родственников: мать, мачеха, жена. Слова отделены вертикальными чертами, заменяли ли они запятую или точку, сказать пока невозможно", - сказала она на пресс-конференции, посвященной археологическим исследованиям в Великом Новгороде и его окрестностях в полевом сезоне 2017 года.

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Массово знаки препинания на берестяных грамотах встречаются крайне редко, по большей части, это двоеточия или точки внутри целых слов, пояснила археолог. Сама грамота может представлять так называемый "крестильный список" - перечень гостей, приглашенных на крещение ребенка, уточнила она, ссылаясь на гипотезу лингвиста, академика РАН Андрея Зализняка.

По словам ученых, ведущих исследования на территории древнего Новгорода, упоминаемые в берестяной грамоте жители города Янка и Еким известны археологам по другим ранним письменам. Так, женщина в своих грамотах беспокоится о женитьбе сына, а мужчина заслужил у современных историков звание "самого пишущего" - за его подписью на раскопках найдено более 30 грамот.

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