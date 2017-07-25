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Сибирские ученые создали новый материал для топливных элементов электромобилей

Наука
25 июля, 12:49 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 25, июля. /ТАСС

Целью работы являлось создание таких углеродных носителей, которые будут как можно меньше подвержены окислению

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НОВОСИБИРСК, 25 июля. /ТАСС/. Ученые Института катализа Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) и Новосибирского государственного университета создали новый материал, использование которого может решить проблему окисления топливных элементов и продвинуться в вопросе замены ими двигателей внутреннего сгорания, сообщило во вторник официальное издание СО РАН "Наука в Сибири".

"Целью нашей работы являлось создание таких углеродных носителей, которые будут как можно меньше подвержены окислению. <…> Мы обнаружили, что есть две стадии окисления - на первом этапе поверхность покрывается кислородом: он садится на дефекты на углероде. А на втором этапе начинается объемная деструкция - дефекты все покрыты кислородом, и начинает "разъедаться" сама система углеродного каркаса", - приводит издание слова младшего научного сотрудника Института катализа СО РАН Виктора Головина.

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Обнаружив этот эффект, ученые создали топливные элементы, в составе которых 40% платины, остальное - азотсодержащие углеродные носители. Обычно в топливных элементах используются углеродсодержащие материалы (без азота), а они при взаимодействии с кислородом окисляются, что снижает производительность такого источника питания.

Результаты работы опубликованы в научном журнале International Journal of Hydrogen Energy. Специалисты считают, что разработка будет полезна как в инженерных изысканиях - в перспективе топливные элементы могут использоваться для питания зданий и машин и могут заменять двигатели внутреннего сгорания, так и в разработках в области синтеза новых материалов.

Топливный элемент - устройство, вырабатывающее электричество при взаимодействии с водородом и кислородом, подающимися извне. Этим он отличается от привычных аккумуляторов, элементы питания у которых находятся внутри. Автомобиль, работающий на топливных элементах, по сути является электромобилем - такие технологии используют, в частности, Toyota, Honda и Hyundai. Однако развитие технологии топливных элементов сдерживается их нестабильной работой и снижением производительности в результате окисления.

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