Библиотеки ИНИОН и Института научной и технической информации могут объединить

Шляхтин: ближайший совет IAAF рассмотрит вопрос восстановления ВФЛАСпорт 25 июля, 14:55
ВФЛА попросит IAAF допустить к ЧМ тех атлетов, которые едва не выполнили нормативСпорт 25 июля, 14:53
Совфед одобрил закон об отмене бесплатного провоза багажа для авиапассажировЭкономика и бизнес 25 июля, 14:51
Колобков: российские легкоатлеты способны показать высокий результат на ЧМСпорт 25 июля, 14:51
Борзаковский: российские легкоатлеты на ЧМ могут завоевать шесть-семь медалейСпорт 25 июля, 14:45
Колобков рассчитывает, что еще несколько российских легкоатлетов получат допуск к ЧМСпорт 25 июля, 14:42
Библиотеки ИНИОН и Института научной и технической информации могут объединитьНаука 25 июля, 14:37
Легкоатлеты РФ могут воспользоваться помощью массажистов из других сборных на ЧМСпорт 25 июля, 14:36
"Медвешчак" не будет продлевать контракт с отстраненным за допинг хоккеистом СмитомСпорт 25 июля, 14:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Одним из вариантов восстановления сгоревшей библиотеки Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) может быть ее объединение с книжным фондом Всероссийского института научной и технической информации (ВИНИТИ), сообщил журналистам во вторник исполняющий обязанности президента Российской академии наук (РАН) Валерий Козлов.
"Как один из вариантов - у нас есть ВИНИТИ, там традиционно были естественные и технические науки, но можно рассмотреть вопрос об объединении", - сказал Козлов.
Он отметил, что временно фонды сгоревшей библиотеки, переданной в ведение ФАНО, размещены в здании бывшей академии сельскохозяйственных наук, и академия рассчитывает на решение этого вопроса.
"Мы, естественно, готовы рассматривать содержательную сторону, а организационная сторона, проблема финансирования - они за нашими коллегами из ФАНО", - подчеркнул и. о. президента РАН.
Пожар в библиотеке ИНИОН РАН случился 30 января 2015 года. От огня и воды пострадало 5,7 млн единиц хранения. При этом 35% из этого фонда имеется в качестве дубликатов в филиалах института. Реальные потери составляют 15% общего библиотечного фонда ИНИОН.