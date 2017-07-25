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Библиотеки ИНИОН и Института научной и технической информации могут объединить

Наука
25 июля, 14:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июля. /ТАСС

Фонды сгоревшей библиотеки, переданной в ведение ФАНО, временно размещены в здании бывшей академии сельскохозяйственных наук

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Временно исполняющий обязанности президента РАН Валерий Козлов

Временно исполняющий обязанности президента РАН Валерий Козлов

© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Одним из вариантов восстановления сгоревшей библиотеки Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) может быть ее объединение с книжным фондом Всероссийского института научной и технической информации (ВИНИТИ), сообщил журналистам во вторник исполняющий обязанности президента Российской академии наук (РАН) Валерий Козлов.

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"Как один из вариантов - у нас есть ВИНИТИ, там традиционно были естественные и технические науки, но можно рассмотреть вопрос об объединении", - сказал Козлов.

Он отметил, что временно фонды сгоревшей библиотеки, переданной в ведение ФАНО, размещены в здании бывшей академии сельскохозяйственных наук, и академия рассчитывает на решение этого вопроса.

"Мы, естественно, готовы рассматривать содержательную сторону, а организационная сторона, проблема финансирования - они за нашими коллегами из ФАНО", - подчеркнул и. о. президента РАН.

Пожар в библиотеке ИНИОН РАН случился 30 января 2015 года. От огня и воды пострадало 5,7 млн единиц хранения. При этом 35% из этого фонда имеется в качестве дубликатов в филиалах института. Реальные потери составляют 15% общего библиотечного фонда ИНИОН.

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