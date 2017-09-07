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Астрономы прогнозируют сутки магнитных бурь после рекордной вспышки на Солнце

Наука
7 сентября, 14:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС

Если направление поля выброса солнечного вещества окажется неблагоприятно для Земли, население планеты может ждать самый крупный магнитный шторм с 2010 года

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© NASA/Goddard/SDO

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Рекордная вспышка на Солнце в среду вызовет не менее суток магнитных бурь на Земле с вечера пятницы, говорится в сообщении лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН).

Вспышка на Солнце в среду, 6 сентября, стала самой крупной за последние 12 лет, ей присвоен балл X9.3 - последняя вспышка такой силы наблюдалась 7 сентября 2005 года. 

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Как отмечают в ФИАН, во время рекордной вспышки X9.3 произошел крупный выброс солнечного вещества, и он направлен на Землю. Скорость выброса и направление магнитного поля выброса сейчас уточняются.

"В настоящее время мировыми обсерваториями сформирован предварительный прогноз космической погоды на ближайшие три дня, который даже без учета направления магнитного поля предсказывает в предстоящие 72 часа не менее 24 часов магнитных бурь силой 1-2 по 5-балльной шкале. В случае, если направление поля выброса все же окажется неблагоприятно для Земли, нашу планету с большой вероятностью ждет самый крупный магнитный шторм как минимум с 2010 года", - говорится в сообщении лаборатории.

По данным ученых, приход солнечного вещества к Земле предварительно прогнозируется на вечер 8 сентября, время будет уточнено в ближайшие часы. Сейчас вспышечная активность на Солнце продолжается, ранее в беседе с ТАСС главный научный сотрудник лаборатории Сергей Богачев не исключил, что за описываемой вспышкой могут последовать и новые, в том числе и более сильные.

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