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Назарбаев предложил создать организацию ОИС15 для развития науки по аналогии с G20

Наука
10 сентября, 10:00 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 10, сентября. /ТАСС

Речь идет о создании неофициальной группы для расширения научной и экономической работы в исламском мире

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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

© Михаил Метцель/ТАСС

АСТАНА, 10 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с инициативой создать организацию из 15 передовых государств Организации исламского сотрудничества (ОИС) для развития науки и экономики по аналогии с G20. Об этом лидер Казахстана сообщил в воскресенье, выступая на саммите ОИС по науке и технологиям в Астане.

"Я думаю, что надо создать форум, как G20, неофициальную группу для развития науки и экономики в исламском мире. Из передовых 15 государств Организации исламского сотрудничества можно было создать организацию ОИС15. Развитие науки и технологий очень важно для нас", - сказал Назарбаев.

По словам президента Казахстана, также нужен конкретный план действий, в рамках которого можно было бы создать специальный совет Организации исламского сотрудничества по вопросам современного развития. "Также думаю, что было бы правильным создание общего научно-инновационного фонда", - отметил Назарбаев.

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