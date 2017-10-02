Нобелевская неделя откроется вручением премии в области медицины

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Нобелевская неделя начнется 2 октября с объявления имени лауреата премии в области физиологии и медицины, сообщается на сайте награды.

СПЕЦПРОЕКТ Нобель военного времени. Как Вторая мировая война повлияла на открытия и достижения Об изобретениях и открытиях нобелевских лауреатов, связанных с самым кровопролитным конфликтом в истории человечества

Лауреатов по физике и химии объявят во вторник и среду соответственно, а в пятницу, 6 октября, в Осло назовут лауреата премии мира. Нового обладателя премии памяти Альфреда Нобеля по экономике, которую учредил Банк Швеции, объявят 9 октября в Стокгольме. Шведская академия до сих пор не назначила дату, когда будет назван лауреат в области литературы, его имя, как правило, называют последним.

В этом году совет директоров Фонда Нобеля увеличил размер премии до 9 млн шведских крон, или более $1,1 млн. В 2011 году ее сократили с 10 до 8 млн шведских крон из-за "неблагоприятной экономической ситуации".

Претенденты из России

В этом году компания Clarivate Analytics, которая с 2002 года готовит ежегодные прогнозы относительно потенциальных Нобелевских лауреатов, впервые включила в список вероятных претендентов на премию российских ученых. Ими стали астрофизик Рашид Сюняев и химик Георгий Шульгин.

Сюняев является научным сотрудником Института космических исследований РАН, а также директором немецкого Института астрофизики Общества им. Макса Планка. В июне 2017 года ученый стал лауреатом госпремии в области науки и технологии. Вместе с астрофизиком Николаем Шакурой он создал теорию дисковой аккреции вещества на черные дыры, которая стала одной из самых цитируемых за рубежом работ российских ученых, на нее в настоящий момент дается более 8 тыс. ссылок в научной литературе.

Сюняев также осуществляет научное руководство орбитальной астрофизической обсерваторией "Спектр-РГ", которая предназначена для изучения Вселенной в гамма- и рентгеновском спектральном диапазоне. В последний раз российские ученые получили Нобелевскую премию по физике в 2010 году. Тогда подданный Нидерландов Андрей Гейм (родился в России) и гражданин России и Великобритании Константин Новоселов стали лауреатами премии "за новаторские эксперименты с графеном - двумерной формой углерода".

Георгий Шульгин является старшим научным сотрудником Института химической физики им. Н. Н. Семенова РАН. Он может получить премию "за критически важный вклад в реакции C-H функционализации". До сегодняшнего дня единственным российским ученым, получившим Нобелевскую премии по химии, остается Николай Семенов, который в 1956 стал ее лауреатом благодаря разработке теории цепных реакций.

Помимо Шульгина и Сюняева вероятными победителями компания называет ученых из Дании, Германии, Греции, Индии, Японии, Нидерландов, Южной Кореи, Тайваня, Великобритании и США.

Clarivate Analytics составляет прогнозы на основе цитируемости работ ученых. За 15 лет, которые компания составляет списки возможных претендентов, 43 ученых, которых она назвала, получили Нобелевские премии.

Нобелевские премии и российские лауреаты

Нобелевские премии - это одни из самых престижных международных наград, ежегодно присуждаемые за выдающиеся научные открытия, изобретения, а также вклад в культуру или развитие общества. Они получили название в честь своего учредителя, инженера‑химика, изобретателя и промышленника из Швеции Альфреда Нобеля.

В 1895 году в завещании он распорядился создать фонд, проценты от которого должны ежегодно делиться на пять равных частей и вручаться тем, кто внес наибольший вклад в области физики, химии, физиологии или медицины, литературы и дело мира. Лауреатов по этим пяти направлениям определяют Шведская королевская академию наук, Каролинский институт, Норвежский парламент и Шведскую академию. Премия вручается ежегодно с 1901 года.

Премия по экономике памяти Альфреда Нобеля была учреждена Шведским государственным банком в 1968 году, а впервые ее вручили в 1969 году.

Среди лауреатов Нобелевской премии с первого года ее присуждения насчитывается 20 граждан России или СССР, а также ряд ученых и писателей, сменивших впоследствии гражданство, как Иосиф Бродский или физик Андрей Гейм. В настоящее время в России живут лишь двое лауреатов Нобелевской премии - физик Жорес Алферов и политик Михаил Горбачев. Физик Константин Новоселов большую часть времени работает за рубежом.