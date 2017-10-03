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Ученый: лауреаты Нобелевской премии по физике нашли новый способ изучения Вселенной

Наука
3 октября, 13:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

Премия 2017 года в области физики была присуждена Райнеру Вайссу, Кипу Торну и Берри Бэришу за вклад в проект LIGO и наблюдение за гравитационными волнами

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Лауреаты Нобелевской премии по физике 2017 года подтвердили предсказания теории и предложили новый способ наблюдения за Вселенной. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сказал главный научный сотрудник Института ядерных исследований РАН, академик Валерий Рубаков.

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© TT News Agency/Jessica Gow via REUTERS

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Нобелевская премия 2017 года в области физики присуждена Райнеру Вайссу, Кипу Торну и Берри Бэришу за решающий вклад в проект LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) - лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории, а также "наблюдение за гравитационными волнами".

"Во-первых, это обнаружение гравитационных волн как нового типа волн, нового типа возмущений в вакууме. Это новый тип излучения, который предсказывался теорией, никто из более-менее вменяемых физиков не сомневался, что они существуют, но обнаружить явным образом - это важная штука", - сказал Рубаков.

Он подчеркнул, что слияния черных дыр, которые порождают гравитационные волны, представляют собой очень интересные события. "Это новый способ наблюдения за тем, что происходит во Вселенной", - сказал физик.

Заместитель директора Института физики твердого тела РАН Эдуард Девятов отметил, что несколько событий, зарегистрированных коллаборацией LIGO, могли сыграть свою роль в присуждении премии именно за это открытие. "Для физиков экспериментальное подтверждение очень важно", - сказал Девятов.

LIGO - международный проект по детектированию гравитационных волн при помощи лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории. Создан по инициативе Кипа Торна в 1992 году.

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