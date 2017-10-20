Президиум ВАК даст рекомендации, лишать или нет Мединского ученой степени

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) на заседании в пятницу рассмотрит диссертацию министра культуры РФ Владимира Мединского и даст рекомендации Минобрнауки, лишать или нет главу Минкультуры степени доктора исторических наук. Однако окончательное решение, согласно положению о присуждении ученых степеней, должно принять Министерство образования и науки РФ.

Заседание президиума ВАК начнется в 11:00.

История с диссертацией Мединского началась в апреле 2016 года, когда участник сообщества "Диссернет" Иван Бабицкий подал в Минобрнауки РФ заявление с просьбой лишить министра ученой степени. По его мнению, диссертация "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV - XVII веков", которую Мединский защитил в РГСУ в 2011 году, "не имеет научной ценности".

Минобрнауки сначала поручило рассмотреть диссертацию Уральскому федеральному университету, затем - Московскому государственному университету имени М. В. Ломоносова.

Рассмотрение работы в Уральском федеральном университете не состоялось. Диссовет МГУ, а впоследствии и диссовет Белгородского университета не нашли необоснованных заимствований или признаков нарушения процедуры защиты, а также оснований для лишения министра культуры ученой степени.

Тем не менее, 2 октября экспертный совет по истории ВАК неожиданно рекомендовал лишить Мединского степени. Ряд ученых назвали решение оценочным.

Аргументы сторон

В защиту вынесенного решения члены экспертного совета ВАК по истории распространили заявление, в котором указали, что диссертация Мединского "дискредитирует отечественную науку и тем самым может считаться антипатриотическим явлением". Под заявлением 20 подписей.

В ответ на это заявление профессор МГИМО Михаил Мягков, который занимает пост советника главы Минкультуры и представлял интересы министра на диссертационных советах по его научному труду, а также Сергей Черняховский, профессор МГУ, член Совета по науке Минкультуры назвали заключение экспертного совета ВАК предвзятым и заявили, что при рассмотрении диссертации 2 октября по существу "ни один из заданных вопросов не касался сути дела и не был направлен на уточнение содержательной позиции стороны защиты".

Методология и новый взгляд на историю

Сам Мединский считает, что нынешние претензии оппонентов носят не содержательный, а идеологический характер. При этом оппоненты, по словам министра, обвиняют его в использовании "неправильной методологии".

Мединский ранее пояснил, что подходил к оценке тех или иных исторических событий в своей диссертации "не с абстрактной точки зрения, а с точки зрения национальных интересов государства на данном историческом этапе". При этом он ставил интересы России выше неких "абстрактных позиций, общего историзма", о которых говорят критики его научной работы. По мнению ряда ученых-историков, диссертация имеет ценность для науки и популяризации отечественной истории.

В частности, заведующий кафедрой истории, заместитель председателя диссертационного совета РГСУ Николай Старостенков, заметил, что автором на основе разработанных им теоретических концепций решена крупная научная проблема, имеющая "важное политическое и социокультурное значение". Текст диссертации, по его словам, отличается внутренним единством, логичностью и последовательностью изложения. Выводы обоснованы, закономерны и уже проверены практикой.

Согласен с коллегой и Анатолий Королев - один из оппонентов на защите диссертации Мединского. По его мнению, работа соответствует требованиям, которые предъявляются в соответствии с инструкцией ВАК.

Официальный автореферат хранится в Российской государственной библиотеке. В РГБ подчеркнули, что доступ к этой работе открыт для всех держателей читательского билета.

Владимир Мединский, по данным пресс-службы Минкультуры, в пятницу будет лично присутствовать на заседании президиума ВАК.