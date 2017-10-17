Член диссовета: СМИ опубликовали неверные имена оппонентов диссертации Мединского

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. СМИ приводят неверные имена оппонентов докторской диссертации министра культуры РФ Владимира Мединского. Об этом ТАСС во вторник заявил доктор исторических наук, заместитель председателя диссертационного совета РГСУ, где проходила защита, Николай Старостенков.

Ранее "Новая газета" опубликовала материал, в котором "официальные оппоненты", упомянутые в приведенном газетой варианте автореферата диссертации Мединского Александр Борисов и Владимир Лавров заявляют, что не имеют к ней никакого отношения.

"Официальными оппонентами на защите Владимира Мединского выступали: Владимир Семин, Владимир Тымчик, Анатолий Королев. Именно их фамилии указаны в автореферате диссертации. Никаких других имен быть не может. Я могу утверждать это как непосредственный участник заседания, на котором проходила защита диссертации," - сказал Старостенков.

Он также пояснил, что имена оппонентов, о которых говорится в статье "Новой газеты", могли возникнуть из-за ошибки, допущенной много лет назад секретарем диссертационного совета РГСУ. "Секретарь вывесил черновой вариант автореферата. Возможно, этот документ и попал кому-то на глаза. Официальный автореферат с указанием корректных фамилий находится в Российской государственной библиотеке" , - сказал Старостенков.

Профессор Владимир Семин, чье имя присутствует на титульном листе автореферата Мединского, также подтвердил ТАСС, что был в числе оппонентов на защите диссертации министра культуры.

"Я там был и оставил положительный отзыв. Лаврова и Борисова не знаю", - сказал Семин.

История вопроса

История с диссертацией Мединского началась в апреле 2016 года, когда участник сообщества "Диссернет" Иван Бабицкий подал в Минобрнауки РФ заявление с просьбой лишить министра ученой степени доктора наук. По его мнению, диссертация "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV - XVII веков", "не имеет научной ценности".

Высшая аттестационная комиссия при Минобрнауки сначала поручила рассмотреть диссертацию Уральскому федеральному университету, затем - Московскому государственному университету имени Ломоносова. Диссовет МГУ, а впоследствии и диссовет Белгородского университета не нашли необоснованных заимствований или признаков нарушения процедуры защиты, а также оснований для лишения министра культуры ученой степени.

2 октября экспертный совет ВАК рекомендовал лишить Мединского степени доктора исторических наук. Согласно положению о присуждении ученых степеней, после заключения президиума ВАК решение о лишении ученой степени принимает Минобрнауки РФ.