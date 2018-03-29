РАН завершила этап реформирования и готовит предложения для новых майских указов

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) завершила этап реформирования академического сектора науки и намерена стать инициатором новых крупных проектов научно-технологического и социально-экономического развития России. Академики также готовятся передать руководству страны предложения по развитию науки для подготовки новых майских указов, сообщил президент академии Александр Сергеев.

Общее собрание академиков и членов-корреспондентов Российской академии наук - высшего органа управления академией - проходит 29 и 30 марта в Москве. Это первое общее собрание после выборов нового руководства РАН, которые прошли в сентябре 2017 года. Новым президентом академии тогда был избран физик Александр Сергеев.

Новый этап развития академии

По словам президента РАН Александра Сергеева, этап реформирования академического сектора науки завершился и академия перешла в постреформенный этап.

"Прошлый 2017 год был очень сложным <…>, несостоявшиеся выборы президента РАН поставили вопрос о дальнейшей судьбе нашей академии. Перенесенным на осень выборам предшествовала широкая дискуссия, изменения в законодательство о выборах, предвыборная кампания с участием большого числа кандидатов. В итоге в сентябре было избрано новое руководство РАН. Выборами был завершен этап реформирования академического сектора науки, и мы вошли в новый постреформенный период", - сказал Сергеев.

По его словам, в программе руководства РАН были сформулированы 20 первоочередных задач, и первая, которую поставило перед собой руководство, - "поиск консенсуса, восстановление диалога, сотрудничества со всеми уровнями государственной власти". Сергеев отметил, что в этом плане была проведена большая работа.

Также он считает, что РАН должна стать инициатором новых крупных проектов научно-технологического и социально-экономического развития России.

"Я считаю, что РАН должна стать инициатором новых проектов в стране, и не только в области научно-технологического развития, но и социально-экономического развития. Ведь инициация крупных проектов, как и их координация, всегда были визитной карточкой РАН, и благодаря этому она была так востребована в советское время. Сейчас количество крупных проектов уменьшилось в стране, и я думаю, что в академии должны заняться поиском и отбором нужных стране проектов", - сказал Сергеев.

Дополнительное финансирование

Присутствовавший на собрании вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сообщил, что в весеннюю сессию Госдумы может быть принято решение о дополнительном финансировании РАН.

"Мы рассматриваем сегодня дополнительные предложения по финансированию деятельности РАН, в том числе программ президиума Российской академии наук. <…> уверен, что уже в самое ближайшее время, в ходе весенней сессии Госдумы в рамках поправок в закон о бюджете мы примем решение о дополнительном финансировании, что позволит реализовывать дополнительные программы уже в этом году, не дожидаясь следующего года", - сказал он.

Среди технологий, которыми в будущем будет заниматься наука, Дворкович обозначил геномные исследования, развитие селекционной племенной базы в сельском хозяйстве, создание нового поколения реакторов в атомной энергетике и формирование подходов для нового этапа освоения космического пространства.

Президент академии также говорил о важности увеличения финансирования. По его словам, РАН рассчитывает на восстановление финансирования исследовательских программ президиума академии до 4,5 млрд рублей, тогда как сейчас эта цифра - около 1,5 млрд рублей. На дополнительные деньги можно было бы поддержать около 50 научных проектов, пояснил глава РАН.

Новые майские указы

По мнению главы РАН, перед тем, как будут сформулированы новые майские указы президента, академии стоит выдвинуть свои предложения.

"Сейчас готовится такой новый указ. <...> Очень важно в самое ближайшее время предложить что-то в администрацию президента как решение, предложение научной общественности Академии наук", - сказал Сергеев. "Необходимо восстановить Российскую академию наук как штаб исследований и разработок, обеспечивающий организацию и проведение фундаментальных научных исследований, координирующий стратегию научно-технологического развития страны", - добавил он.

Кроме того, по его словам, необходимо обеспечить существенное присутствие России в международном научном пространстве, сформировать новую систему государственного управления научными разработками, поручив координацию научно-инновационной деятельности профильному заместителю председателя правительства, который бы возглавил госкомиссию по науке и технологиям по аналогии с системой, которая сейчас работает в оборонной промышленности. "Необходимо пересмотреть подходы к ресурсному обеспечению сферы исследования и разработок", - пояснил Сергеев.

Также, по мнению президента академии, следует "заключить соглашения государства со структурами, госкорпорациями и частными компаниями на совместное финансирование инновационных разработок".

Глава РАН напомнил и о важной роли академии в борьбе с распространением "фейков" под видом научной информации.

"Мы живем во время увеличивающихся информационных потоков, в том числе в науке. И академия наук должна играть очень важную роль фильтра, чтобы огромное количество информации было определенным образом проэкспертировано. Чтобы академия наук ставила, грубо говоря, свою печать: является ли эта научная информация достоверной", - сказал Сергеев, отметив, что проблема распространения "фейков" актуальна во всем мире, а сами фальшивки опасны прежде всего для молодежи.

Оценка деятельности научных организаций

Глава Федерального агентства научных организаций России Михаил Котюков рассказал на собрании об итогах оценки деятельности 456 научных организаций России. Так, более 30% из них было отнесено к первой (высшей) категории, то есть они могут считаться лидерами научных исследований.

Непосредственно оценка каждого института складывается из двух главных показателей: первый - наукометрический, который проводится на основании сведений ежегодно обновляемой базы Федеральной системы мониторинга результативности деятельности научных организаций Минобрнауки (Sciencemon.ru), оценка наукометрических показателей включает в себя 38 параметров. Второй показатель включает в себя экспертную оценку, она учитывает наиболее значимые результаты исследований и разработок, полученные организацией за отчетный период (оценка будет проводиться каждые пять лет). Кроме того, в расчет берется участие в деятельности научной организации ведущих ученых, как российских, так и зарубежных.

Котюков отметил, что примерно четверть из проверенных научных организаций отнесены к третьей (низшей) категории, остальные, соответственно, отнесены ко второй. "Организации первой категории имеют уровень публикаций примерно 68% на одного исследователя. Или расчетно - одна хорошая публикация на одного научного сотрудника. По объему бюджета первая категория - это примерно 50 на 50, бюджет - внебюджет", - сказал он.

При этом 4 тыс. из 10,5 тыс. тем научных исследований в России, по словам Котюкова, требуют администрирования.

"4 тыс. тем научных исследований требуют очень серьезного администрирования на уровне и институтов, и Академии наук", - сказал Котюков, напомнив, что всего в 2017 году исследования проводились по 10,5 тыс. тем. "И далее мы делаем соотношение, а сколько же исследователей заняты в той или иной тематике. Почти 40% тем - это один или даже меньше человек", - пояснил глава ФАНО.

Он добавил, что на долю коллективов от пяти до 50 человек "приходится четверть всей тематики, примерно половина бюджета и примерно 60% высокорейтинговых публикаций".