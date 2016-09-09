Кремль считает лучшей рекомендацией Кузнецовой наличие у нее шестерых детей

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Богатый опыт общественной деятельности и человеческие качества Анны Кузнецовой, а также наличие у нее шестерых собственных детей, говорят о том, что она может стать эффективным детским омбудсменом. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя назначение Кузнецовой на пост уполномоченной по правам ребенка в РФ.
"Анна Юрьевна имеет достаточно приличный опыт, несмотря на то, что она достаточно молодая", - сказал представитель Кремля. Он напомнил, что Кузнецова с 2011 года работала в службе доверия для беременных, участвовала в деятельности в Пензе Общероссийского народного фронта (ОНФ) и движения "Матери России", занималась вопросами межконфессионального взаимодействия, благотворительности и другими общественными темами.
"Главное - она сама родила шестерых детей. Это гораздо важнее, чем то, что я перечислил (выше)", - констатировал Песков. "У нее богатый опыт и ее человеческие качества позволяют надеятся на то, что она сможет быть эффективным омбудсменом", - заключил представитель Кремля.
По словам пресс-секретаря президента, на должность нового детского омбудсмена рассматривались различные кандидатуры из числа общественных деятелей и граждан, которые в последние годы активно работали в направлениях, смежных с защитой прав ребенка.