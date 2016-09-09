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Арбитражный суд отклонил иск к властям Москвы за "ночь длинных ковшей"

Общество
9 сентября, 17:03 UTC+3
Адвокат истца Рубен Маркарьян сообщил, что это решение будет обжаловано
Материал из 1 страницы
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении первого иска к правительству города за так называемую ночь длинных ковшей в феврале этого года, когда в столице были снесены торговые павильоны у нескольких станций метро. Об этом ТАСС сообщил адвокат истца Рубен Маркарьян.

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"Суд отказал нам в удовлетворении исковых требований. Основания мы пока не знаем, так как была оглашена только резолютивная часть. Но могу точно сказать, что мы обжалуем это решение", - сказал адвокат.

По его словам, истцы не были удивлены решением суда. В то же время адвокат считает, что судьей необоснованно были проигнорированы доводы истца.

ООО "Созидание" обратилось в Арбитражный суд с иском к правительству Москвы, к префектуре Южного административного округа и ГБУ "Автомобильные дороги ЮАО" о взыскании убытков в размере более 1,806 млрд руб. Основанием для обращения послужил факт сноса принадлежащего истцу объекта, расположенного у станции метро "Южная".

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