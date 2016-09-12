Скворцова: младенческая смертность в Севастополе - одна из самых низких в России

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Младенческая смертность в Севастополе - одна из самых низких в России. Об этом в понедельник сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, выступая перед журналистами после осмотра севастопольской городской больницы №9.

"В Севастополе с начала года фантастически снизилась младенческая смертность, сейчас она составляет 4,6 случая на 1 тыс. родившихся детей, Севастополь вошел в число регионов с наиболее низкими показателями младенческой смертности, в России этот показатель равен шести на одну тысячу родившихся", - сказала Скворцова. По ее словам, этого удалось достичь благодаря мерам, принятым для развития здравоохранения начиная с 2014 года.

Скворцова добавила, что с начала 2016 года в городе существенно улучшилась демографическая ситуация. Если раньше показатель смертности превышал 15,5%, то сейчас он равен 13,7%, при том, что среднероссийский показатель составляет 13%. По ее словам, снижение смертности отмечается по всем основным заболеваниям. Так, смертность от заболеваний органов дыхания снизилась более чем на треть, на 10% - от заболеваний сердечно-сосудистой системы, от онкологических болезней - на 21%. "Сработал определенный накопительный эффект от мер, осуществленных за 2014 и 2015 годы, и сейчас мы видим, что появляются первые позитивные результаты", - отметила министр.

Развитие отрасли здравоохранения в Севастополе с 2014 года ведется в рамках Госпрограмм модернизации здравоохранения на 2014-2015 годы и развития здравоохранения на 2015-2020 годы. За это время в город поступило большое количество нового современного медицинского оборудования, в частности, горбольница №9 получила почти 1,6 тыс. единиц медтехники в рамках этих госпрограмм, а также в качестве гуманитарной помощи от Красного Креста и Правительства Москвы, кроме того, оборудование приобреталось за счет средств городского бюджета. На сегодняшний день медучреждение полностью укомплектовано ультразвуковой аппаратурой, здесь оборудован флюорографический кабинет, новый кабинет маммографии, появился современный рентген-аппарат.