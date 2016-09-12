Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 65.05
€ 73.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Скворцова: младенческая смертность в Севастополе - одна из самых низких в России

Общество
12 сентября, 21:12 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Андрей Мединский
По словам министра здравоохранения РФ, снижение смертности отмечается по всем основным заболеваниям
Материал из 1 страницы
Вероника Скворцова

Вероника Скворцова

© Екатерина Штукина/ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Младенческая смертность в Севастополе - одна из самых низких в России. Об этом в понедельник сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, выступая перед журналистами после осмотра севастопольской городской больницы №9.

Смотрите также
Показатель общей смертности россиян снизился на 3,7%

"В Севастополе с начала года фантастически снизилась младенческая смертность, сейчас она составляет 4,6 случая на 1 тыс. родившихся детей, Севастополь вошел в число регионов с наиболее низкими показателями младенческой смертности, в России этот показатель равен шести на одну тысячу родившихся", - сказала Скворцова. По ее словам, этого удалось достичь благодаря мерам, принятым для развития здравоохранения начиная с 2014 года.

Скворцова добавила, что с начала 2016 года в городе существенно улучшилась демографическая ситуация. Если раньше показатель смертности превышал 15,5%, то сейчас он равен 13,7%, при том, что среднероссийский показатель составляет 13%. По ее словам, снижение смертности отмечается по всем основным заболеваниям. Так, смертность от заболеваний органов дыхания снизилась более чем на треть, на 10% - от заболеваний сердечно-сосудистой системы, от онкологических болезней - на 21%. "Сработал определенный накопительный эффект от мер, осуществленных за 2014 и 2015 годы, и сейчас мы видим, что появляются первые позитивные результаты", - отметила министр.

Развитие отрасли здравоохранения в Севастополе с 2014 года ведется в рамках Госпрограмм модернизации здравоохранения на 2014-2015 годы и развития здравоохранения на 2015-2020 годы. За это время в город поступило большое количество нового современного медицинского оборудования, в частности, горбольница №9 получила почти 1,6 тыс. единиц медтехники в рамках этих госпрограмм, а также в качестве гуманитарной помощи от Красного Креста и Правительства Москвы, кроме того, оборудование приобреталось за счет средств городского бюджета. На сегодняшний день медучреждение полностью укомплектовано ультразвуковой аппаратурой, здесь оборудован флюорографический кабинет, новый кабинет маммографии, появился современный рентген-аппарат.

Смотрите также

Смертность в России за семь месяцев 2016 года снизилась на 3,7%
Минздрав планирует снизить детскую смертность в 2018 году на 11%
Смертность в РФ за первое полугодие 2016 года сократилась на 2,9%

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Персоны
Скворцова, Вероника Игоревна
В других СМИ
Реклама
Фото
16
"ТеатРалли": как в Москве проходил первый велопробег известных актеров
12
"Советский Голливуд": праздник фонтанов в Петергофе, посвященный Году российского кино
15
Собянин открыл первый московский парад городской техники
Интересное
Собери ребенка в будущее
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
По факту нападения на Павла Лобкова в Москве возбуждено уголовное дело
2
СК: школьник умер на уроке физкультуры в Подмосковье
3
РФ будет голосовать против выделения транша Украине на ближайшем заседании МВФ
4
СМИ: Байден или Сандерс могут сменить Клинтон в гонке за пост президента США
5
Александр Лукашенко: только алкаш и бездельник может сейчас плохо жить в Беларуси
6
СМИ: в Арктике нашли обломки второго судна пропавшей экспедиции Франклина
7
Мария Гайдар подала прошение о выходе из гражданства РФ
Темы дня
Реклама