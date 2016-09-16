Собянин открыл новый участок Люблинско-Дмитровской линии метро

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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Новый участок Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена от станции "Марьина Роща" до станции "Петровско-Разумовская" открыт в столице. В церемонии принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.
Как сообщил мэр, "на новом участке для пассажиров также доступны станции "Бутырская" и "Фонвизинская". Протяженность нового северного участка линии составляет 5 км.
Мэр поздравил москвичей с открытием новых станций и поблагодарил строителей за сложную работу по строительству участка, глубина залегания которого составляет порядка 60 метров. Таким образом, протяженность линий московского метро достигнет 340 км, а количество станций - 203.
Станция "Бутырская" расположена на пересечении улицы Руставели и Огородного проезда, "Фонвизинская" - в начале улицы Милашенкова, "Петровско-Разумовская" - возле Дмитровского шоссе.
На "Петровско-Разумовской" теперь действует кросс-платформенная пересадка с одноименной станцией Серпуховско-Тимирязевской линии, то есть при пересадке с одной ветки на другую при следовании в одном направлении пассажиру не придется переходить на другую платформу. Следующий участок Люблинско-Дмитровской линии до "Селигерской", включающий три станции будет введен в эксплуатацию в 2017 году.
До конца текущего года - начала 2017 года также планируется открыть новый участок с тремя станциями Калининско-Солнцевской линии от станции "Парк Победы" до "Раменок", а также первый участок Третьего пересадочного контура метро от "Петровского парка" до "Делового центра", включая станции "ЦСКА", "Хорошевская" и "Шелепиха".
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