Началось строительство тоннеля метро Москвы от "Говорово" до "Солнцево"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Московские строители начали строительство левого переходного тоннеля на участке Калининско-Солнцевской линии метро от станции "Говорово" до станции "Солнцево". Об этом журналистам сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Завершение проходки тоннеля длиной 1800 м планируется весной 2017 года. Она осуществляется с помощью тоннелепроходческого механизированного комплекса Herrenknecht, которому строители дали имя "Наталия", - сказал Хуснуллин.

По словам главы Стройкомплекса, с помощью этого щита были построены тоннели на другом участке линии: "С его помощью было пройдено два перегонных тоннеля по 1209 м каждый от станции "Раменки" до станции "Ломоносовский проспект". Хуснуллин отметил, что станции "Говорово" и Солнцево" должны быть открыты до конца следующего года в составе участка Калининско-Солнцевской линии до "Рассказовки".

Руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев подчеркнул, что станция "Говорово" строится в соответствии с графиком запланированных работ. "Станция "Говорово" мелкого заложения с двумя подземными вестибюлями. На строительной площадке в настоящее время ведутся работы по сооружению основных конструкций платформенного участка, по нанесению наружной гидроизоляции станционного комплекса", - сказал Бочкарев.

Он напомнил, что Калининско-Солнцевская линия метро будет образована в результате присоединения к существующей Калининской ветке строящегося западного участка. Первый отрезок "желтой" ветки метро от "Делового центра" до "Парка Победы" открыт для пассажиров в 2014 году. Ввод второго участка с от "Парка Победы" до "Раменок" со станциями "Минская", "Ломоносовский проспект" и "Раменки" намечен на 2016 год. В 2017 году линию продлят до деревни Рассказовка в Новой Москве, построив станции "Мичуринский проспект", "Очаково", "Говорово", "Солнцево" , "Боровское шоссе", "Новопеределкино", "Рассказовка".