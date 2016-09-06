В Москве начинается проходка тоннеля от станции "Раменки" до "Мичуринского проспекта"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. В Москве стартует проходка перегонного тоннеля от строящейся станции московского метро "Раменки" в направлении строящейся станции "Мичуринский проспект". Об этом во вторник журналистам сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

"Сегодня начинается проходка левого перегонного тоннеля от станции "Раменки" до станции "Мичуринский проспект". Тоннелепроходческому комплексу Herrenknecht предстоит проложить тоннель длиною 638 м. До конца года работы планируется завершить", - сказал Бочкарев.

Он пояснил, что тоннелепроходческий комплекс Herrenknecht S-218 ранее использовался на другом участке Калининско-Солнцевской линии, с его помощью были пройдены оба перегонных тоннеля между станциями "Рассказовка" и "Новопеределкино".

Бочкарев напомнил, что станция "Раменки" находится в высокой степени готовности. Основные строительно-монтажные работы завершены, в настоящее время ведутся архитектурно-отделочные работы, монтаж оборудования и инженерных коммуникаций.

Станция "Мичуринский проспект" запроектирована трехуровневой, на втором и третьем будут находиться служебные и технические помещения. Сейчас на площадке идут работы по возведению второго уровня станционного комплекса.

"Конструкция станции "Мичуринский проспект" - необычная для Московского метрополитена. Станция будет полуподземной, что связано с перепадом высот вдоль западной стороны Мичуринского проспекта. Такой рельеф позволил запроектировать на части западной путевой стены станции витражные проемы на всю высоту стены. Для нетипового проекта станции "Мичуринский проспект" запроектирована и изготовлена индивидуальная опалубочная система" - пояснил Бочкарев.