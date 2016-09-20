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Новым советником гендиректора WorldSkills в РФ стал экс-замминистра образования

Общество
20 сентября, 16:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС
На новом посту Александр Климов займется взаимодействием с федеральными органами по вопросам деятельности союза
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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Александр Климов, ранее занимавший должность заместителя министра образования и науки, назначен советником генерального директора союза "WorldSkills Россия" Роберта Уразова. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе союза.

"На новом посту он займется взаимодействием с федеральными органами исполнительной власти по вопросам деятельности союза", - сообщили в организации.

Климов был заместителем Дмитрия Ливанова, который покинул пост министра образования и науки в августе 2016 года. В Минобрнауки Климов отвечал за реализацию государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и высшего образования. Движение WorldSkills Russia является одним из ключевых проектов, курируемых Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России.

Александр Алексеевич Климов - кандидат технических наук, руководитель и исполнитель свыше 50 проектно- аналитических работ в сфере развития профессионального образования, общественных финансов, управления предприятиями. В 2005-2012 годах - проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, директор института технологий образования и руководитель центра образовательной политики.

WorldSkills International - международная некоммерческая ассоциация, целью которой является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Организация существует с 1946 года. Россия была официально принята в ее состав 17 мая 2012 года.

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