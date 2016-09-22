Проректор ТГУ: мировой рейтинг THE отметил качество образования Томского госуниверситета

ТОМСК, 22 сентября. /ТАСС/. Составители мирового рейтинга университетов Times Higher Education (THE) отметили качество образования, а также эффективность научной и международной деятельности Томского государственного университета (ТГУ), что позволило сибирскому вузу подняться на 100 позиций. Об этом сообщил проректор по сетевой информационной деятельности вуза Владимир Демкин.

В опубликованном в среду рейтинге ТГУ поднялся сразу на 100 мест и попал в группу 501-600 вместе с Томским политехническим университетом (ТПУ). "Наибольший вклад в успех ТГУ в данном рейтинге отмечен в показателях, отражающих качество образования, эффективность научной, инновационной и международной деятельности. Столь стремительное восхождение в мировых рейтингах ТГУ уже не раз демонстрировал в этом году", - привели в пресс-службе вуза слова Демкина.

По его мнению, продвижение томского вуза стало возможным благодаря системной работе коллектива университета. "ТГУ участвует в семи мировых и трех национальных рейтингах университетов. Это дает возможность получения более полной информации мировым экспертам о нашем университете, уровне общественного признания его развития, его репутации и состоятельности на основе комплексной характеристики и объективной оценки нашей деятельности", - резюмировал проректор.

Ранее два томских вуза резко поднялись в другом престижном мировом рейтинге вузов, составленном британским научно-исследовательским центром Quacquarelli Symonds (QS), впервые войдя в топ-400 этого рейтинга. ТГУ поднялся на 377 место, показав наилучшую динамику среди российских вузов (плюс 104 позиции). Томский политех поднялся в нем на 81 позицию - до 400 места. ТГУ и ТПУ являются участниками программы повышения конкурентоспособности ведущих российских вузов "5-100" и являются одними из лидеров этой программы.

Российские вузы в международных рейтингах. Досье