Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 64.44
€ 71.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Проректор ТГУ: мировой рейтинг THE отметил качество образования Томского госуниверситета

Общество
22 сентября, 1:37 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 22, сентября. /ТАСС
В опубликованном рейтинге Томский госуниверситет поднялся сразу на 100 мест и попал в группу 501-600 вместе с Томским политехническим университетом
Материал из 1 страницы
© ИТАР-ТАСС/Владимир Казанцев

ТОМСК, 22 сентября. /ТАСС/. Составители мирового рейтинга университетов Times Higher Education (THE) отметили качество образования, а также эффективность научной и международной деятельности Томского государственного университета (ТГУ), что позволило сибирскому вузу подняться на 100 позиций. Об этом сообщил проректор по сетевой информационной деятельности вуза Владимир Демкин.

Смотрите также
24 вуза из РФ вошли в рейтинг лучших университетов мира по версии журнала THE

В опубликованном в среду рейтинге ТГУ поднялся сразу на 100 мест и попал в группу 501-600 вместе с Томским политехническим университетом (ТПУ). "Наибольший вклад в успех ТГУ в данном рейтинге отмечен в показателях, отражающих качество образования, эффективность научной, инновационной и международной деятельности. Столь стремительное восхождение в мировых рейтингах ТГУ уже не раз демонстрировал в этом году", - привели в пресс-службе вуза слова Демкина.

По его мнению, продвижение томского вуза стало возможным благодаря системной работе коллектива университета. "ТГУ участвует в семи мировых и трех национальных рейтингах университетов. Это дает возможность получения более полной информации мировым экспертам о нашем университете, уровне общественного признания его развития, его репутации и состоятельности на основе комплексной характеристики и объективной оценки нашей деятельности", - резюмировал проректор.

Ранее два томских вуза резко поднялись в другом престижном мировом рейтинге вузов, составленном британским научно-исследовательским центром Quacquarelli Symonds (QS), впервые войдя в топ-400 этого рейтинга. ТГУ поднялся на 377 место, показав наилучшую динамику среди российских вузов (плюс 104 позиции). Томский политех поднялся в нем на 81 позицию - до 400 места. ТГУ и ТПУ являются участниками программы повышения конкурентоспособности ведущих российских вузов "5-100" и являются одними из лидеров этой программы.

Российские вузы в международных рейтингах. Досье

Смотрите также

Томский политех впервые попал в тройку лучших вузов РФ по версии Times Higher Education
Пять вузов из РФ вошли в рейтинг лучших университетов Европы по версии журнала THE
Главред Times Higher Education: Россия признала проблемы в образовании — это шаг вперед

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
9
В Московском метрополитене открылась первая кофейня
6
В поезде-музее новосибирского метро открылась экспозиция, посвященная пожарной службе
16
В Москве открывается выставка Антонио Бандераса Women in Gold
Интересное
Собери ребенка в будущее
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СК начал доследственную проверку по факту крушения Ми-8 МЧС в Подмосковье
2
Медведев: российская экономика преодолела кризис, не прибегая к популистским мерам
3
США: беспилотник коалиции не находился над районом атаки на конвой в Сирии
4
Путин: решение об освобождении самозанятых от налогов будет принято в ближайшее время
5
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в море у берегов Сочи
6
Шведы вышли в полуфинал Кубка мира, несмотря на поражение от команды Северной Америки
7
СМИ: ФСБ прорабатывает возможность дешифровки всего интернет-трафика россиян
Темы дня
Реклама