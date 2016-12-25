Журналисты скорбят о своих погибших в катастрофе Ту-154 коллегах

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Журналисты российских телеканалов скорбят о своих погибших коллегах в катастрофе Ту-154 Минобороны РФ - сотрудниках Первого канала, "Звезды" и НТВ. На территории Останкино, около одного из входов в телецентр, организован народный мемориал, где установлены фотографии погибших. У телецентра собрались коллеги тележурналистов, многие из представителей СМИ не могли сдержать слез. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.

Инфографика Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Инфографика Как сообщили в оборонном ведомстве, на борту воздушного судна находились 92 человека, музыканты ансамбля имени Александрова, представители СМИ и доктор Лиза

В связи с катастрофой руководство крупнейших российских телеканалов приняло решение в ближайшие дни снять с эфира большинство развлекательных программ.

"Очень трудно говорить, когда гибнут журналисты в мирное время, обрывается жизнь ребят, которые молоды, у которых все впереди", - сказал ТАСС председатель Союза журналистов Москвы, главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев.

Случившееся он назвал "страшной трагедией". "Мы сегодня говорим слова соболезнований от чистого сердца родителям, близким, знакомым, любимым тех, кто ушел из жизни, работая, ведь они ехали работать на важное мероприятие", - сказал Гусев. Он добавил, что имена погибших журналистов останутся навсегда в нашей памяти. "В следующем году мы будем открывать памятник всем погибшим журналистам, их имена тоже войдут строчкой в этом памятнике", - отметил председатель союза журналистов.

Первый канал

На борту разбившегося самолета находились журналисты Первого канала - корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов. "Дмитрию Рункову должно было исполниться 30 лет. Карьеру тележурналиста Дима начинал в родном Архангельске, затем переехал в Санкт-Петербург. В первом своем материале для наших новостей он рассказывал об аномальном снегопаде в Москве", - вспоминают его коллеги.

"За какую бы тему впоследствии ни брался Дима, будь то заснеженный космодром Восточный или жаркая акватория Средиземного моря, откуда вели огонь по террористам в Сирии наши корабли-ракетоносцы, это всегда были яркие и понятные сюжеты. Объяснить сложное простым языком - настоящее искусство репортера", - отметили на телеканале, добавив, что Рунков часто занимался военной тематикой, например, делал репортажи о репетиции парада Победы и исторических военных реконструкциях.

Денисов работал на Первом канале с 2002 года. Дважды приезжал в Сирию, награжден государственными наградами. "Летом этого года во время командировки в Сирию Вадим с другим нашим коллегой Климом Санаткиным оказался в Алеппо. Должны были вернуться через день, но боевики перерезали дорогу, и журналисты под огнем боевиков вынуждены были провести там три недели, продолжая снимать и передавать сюжеты", - рассказывают его товарищи.

"Вадим - кинооператор с большим стажем, коллеги отзываются о нем как о высококлассном специалисте, безотказном человеке. Вадим и в этот раз не отказал. Лететь в Сирию в этот раз должен был не он. Это был незапланированный выезд, но он сразу же согласился", - отметили его коллеги, добавив, что у Денисова остались жена и трое детей.

"Операторы по специфике своей профессии редко попадают в кадр. Звукооператоры, возможно, еще реже. Александру Сойдову было 33, женат, двое детей. Он увлекался музыкой. Александр также, как и Вадим Денисов, в этот раз ехал в Сирию внеурочно, тоже не мог отказать", - говорился в сообщении Первого канала, на котором он проработал десять лет.

Журналисты НТВ

При крушении Ту-154 под Сочи погибли трое сотрудников телеканала НТВ: корреспондент-продюсер Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов.

На НТВ отметили, что "Олег Пестов работал во всех горячих точках - он был на чеченской войне, на Майдане на Украине, работал в Донецкой и Луганской народных республиках".

"Когда началась операция российских ВКС в Сирии, он сказал, что его долг - поехать туда. Но даже находясь на передовой, Олег всегда надевал пиджак. Говорил, что оператор обязан выглядеть достойно. А дома его всегда ждали жена и двое сыновей", - говорится в сообщении.

"Евгений Толстов никогда не переставал удивляться окружающему миру. Он почти всегда, в любую командировку, брал с собой фотоаппарат, а потом радовал друзей фотографиями животных и природы. В его аккаунте в одной из соцсетей всегда можно было увидеть фотографии его любимой Оленьки. Только так он называл свою жену. Евгений был среди тех журналистов, кто сопровождал самый первый гуманитарный конвой в Донецкую и Луганскую народные республики. А потом были новые командировки в горячие точки", - отмечается в сообщении телеканала.

Самое первое испытание в горячей точке у Михаила Лужецкого было в Славянске. "В этот город, ставший символом мужества и сопротивления небольшой группы ополченцев, он попал в самый разгар боев. Тогда журналисты все вместе прятались в подвалах единственной уцелевшей гостиницы. Но едва обстрелы прекращались, поднимались наверх, чтобы зафиксировать новые жертвы среди мирного населения. Михаил каждый раз переживал, что за него будет волноваться мама. А едва вернувшись из командировки, снова просился в Донецк", - отметили на НТВ. "По трагическому стечению обстоятельств единственная фотография разбившегося самолета сделана именно Евгением Толстовым. Перед вылетом рейса, из которого уже никто не вернется", - говорится в сообщении памяти журналистов НТВ.

Корреспонденты "Звезды"

Жертвами трагедии стали три сотрудника телеканала "Звезда": Павел Обухов, Александр Суранов, Валерий Ржевский. "Паша, Саша и Валера - молодые ребята, большие профессионалы. Вместе отработали не одну съемку. Поверить в случившееся сейчас не может никто. Сдержать слезы сложно. Каждый, кто знал ребят, сейчас вспоминают и рабочие моменты, и закадровые - из жизни", - говорится в сообщении телеканала.

По словам коллег, "Павла Обухова любили все, а он был влюблен в профессию". "Паше - 25 лет. Недавно он сделал предложение своей девушке. Александр Суранов - один из самых опытных операторов на телеканале. Был во многих горячих точках, награжден несколькими государственными наградами. Ассистенту Валере Ржевскому всего 21 год", - отмечается в сообщении ТК "Звезда".

Коллеги добавили, что Ржевский пришел работать на телеканал совсем недавно. "Он из семьи телевизионщиков, всегда полностью отдавал себя работе, стремился приобрести больше опыта и также, как и родители связать свою жизнь с телевидением", - вспоминают сотрудники Валерия.

Катастрофа Ту-154 под Сочи

Самолет Ту-154 исчез с радаров в 05:27 мск через две минуты после взлета.

На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе сотрудники Первого канала, телеканалов "Звезда" и НТВ, а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии, среди них - Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков и руководитель ансамбля имени Александрова Валерий Халилов. В списках находившихся на борту числятся 92 человека. По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.

В связи с трагедией понедельник, 26 декабря, объявлен общенациональным днем траура по погибшим.