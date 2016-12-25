Панихиды по жертвам авиакатастрофы Ту-154 пройдут во всех православных храмах

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Панихиды по погибшим под Сочи пройдут во всех православных храмах в понедельник, 26 декабря.

Об этом сообщает официальный сайт Московского Патриархата.

"По благословению Святейшего Патриарха завтра, 26 декабря, в день общенационального траура, во всех храмах Русской православной церкви будут совершены панихиды по погибшим в авиакатастрофе", - говорится в сообщении.

Самолет Ту-154 пропал с радаров через две минуты после взлета после дозаправки в аэропорту Адлер. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе сотрудники Первого канала, телеканалов "Звезда" и НТВ, а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. В списках находившихся на борту числятся 92 человека.

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