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"Говорит Москва": Союз музеев России выступил против передачи объектов "Херсонеса" РПЦ

Общество
23 января, 19:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, января. /ТАСС
Исполнительный директор Союза Борис Аракчеев заявил, что существование музея как научного учреждения не мешает проведению традиционных религиозных служб в любом формате
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Национальный заповедник "Херсонес Таврический"

Национальный заповедник "Херсонес Таврический"

© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Союз музеев России считает "совершенно нецелесообразной" передачу объектов музея- заповедника "Херсонес Таврический" Русской православной церкви (РПЦ) и выступает категорически против этого. Об этом заявил исполнительный директор Союза музеев России Борис Аракчеев в эфире радиостанции "Говорит Москва".

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"Конечно, все наше музейное сообщество категорически против этого, потому что это уникальный памятник. Это памятник общекультурного значения, имеющий очень важное историческое значение дохристианского периода. Совершенно нецелесообразно его передавать РПЦ", - сказал он.

Как отметил Аракчеев, существование музея как научного учреждения не мешает проведению традиционных религиозных служб в любом формате. "Там требуется еще очень много научной работы, очень много археологических и исторических работ. Нельзя так просто, используя закон о передаче зданий церковного назначения, осуществлять такие вещи", - добавил он.

Как сообщалось ранее, Симферопольская и Крымская епархия инициировала передачу Церкви 24 зданий бывшего монастыря, где размещены фонды музея-заповедника "Херсонес Таврический". Руководство заповедника считает, что это не позволит ему развиваться. Сегодня первый замминистра культуры Владимир Аристархов заявил, что Минкультуры обсуждает вопрос передачи зданий с Русской православной церковью, при этом он уточнил, что государство в случае передачи должно предоставить музею адекватную замену помещениям, но этот вопрос еще не поднимался.

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Против передачи памятника также высказался специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. По его мнению, передавать РПЦ объекты музея-заповедника "Херсонес Таврический" нецелесообразно, поскольку это может "разжечь пламя спекуляций" вокруг сохранения крымского наследия.

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