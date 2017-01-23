"Говорит Москва": Союз музеев России выступил против передачи объектов "Херсонеса" РПЦ

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Союз музеев России считает "совершенно нецелесообразной" передачу объектов музея- заповедника "Херсонес Таврический" Русской православной церкви (РПЦ) и выступает категорически против этого. Об этом заявил исполнительный директор Союза музеев России Борис Аракчеев в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Конечно, все наше музейное сообщество категорически против этого, потому что это уникальный памятник. Это памятник общекультурного значения, имеющий очень важное историческое значение дохристианского периода. Совершенно нецелесообразно его передавать РПЦ", - сказал он.

Как отметил Аракчеев, существование музея как научного учреждения не мешает проведению традиционных религиозных служб в любом формате. "Там требуется еще очень много научной работы, очень много археологических и исторических работ. Нельзя так просто, используя закон о передаче зданий церковного назначения, осуществлять такие вещи", - добавил он.

Как сообщалось ранее, Симферопольская и Крымская епархия инициировала передачу Церкви 24 зданий бывшего монастыря, где размещены фонды музея-заповедника "Херсонес Таврический". Руководство заповедника считает, что это не позволит ему развиваться. Сегодня первый замминистра культуры Владимир Аристархов заявил, что Минкультуры обсуждает вопрос передачи зданий с Русской православной церковью, при этом он уточнил, что государство в случае передачи должно предоставить музею адекватную замену помещениям, но этот вопрос еще не поднимался.

Против передачи памятника также высказался специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. По его мнению, передавать РПЦ объекты музея-заповедника "Херсонес Таврический" нецелесообразно, поскольку это может "разжечь пламя спекуляций" вокруг сохранения крымского наследия.