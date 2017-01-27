Росстат и Минкомсвязь обсуждают возможность проведения переписи населения через интернет

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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Росстат и Минкомсвязь обсуждают возможность проведения всероссийской переписи населения в 2020 году через интернет на портале государственных услуг. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава Росстата Александр Суринов.
Очередная перепись населения России пройдет с 1 по 30 октября 2020 года. До этого подобное событие проходило в 2010 году, тогда в переписи приняло участие около 142 млн человек.
"Да, мы планируем возможность заполнения анкеты в интернете с помощью портала Госуслуг, и Минкомсвязь это поддерживает. С такой услугой анкеты смогут заполнить люди, которым неудобно принять дома переписчика, которые много работают. Но пока это проект, который находится в стадии обсуждения", - сказал Суринов.
По его словам, примерно половина населения страны будет переписано на бумаге. "Есть районы, куда без бумаги нельзя, потому что многие люди настороженно относятся к людям без официальных бланков. Это уже вопросы психологии", - добавил он.
Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС.