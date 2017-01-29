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Четыре рейса направили на запасные аэродромы из-за непогоды в районе Сочи

Общество
29 января, 12:59 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 29, января. /ТАСС
Ранее ТАСС сообщал, что туман ограничил видимость на трассах в Сочи до 500-1000 метров
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СОЧИ, 29 января. /ТАСС/. Четыре рейса отправлены на запасные аэродромы из-за непогоды в районе аэропорта Сочи. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управляющей аэропортом компании "Базэл Аэро".

"Сегодня, 29 января, Международный аэропорт Сочи работает по фактической погоде. Три рейса отправлены на запасной аэродром в Минеральные Воды - два из Москвы и из Новосибирска, - еще один рейс из Москвы отправлен в Анапу. В аэропорту Сочи, а также в аэропортах прибытия с пассажирами работают представители авиакомпаний", - уточнили в пресс-службе.

По данным "Базэл Аэро", синоптики в ближайшее время прогнозируют улучшение погоды в районе аэропорта.

Ранее ТАСС сообщал, что туман ограничил видимость на трассах в Сочи до 500-1000 метров. Также в горах Сочи сохраняется слабая лавиноопасность. На дорогах Краснодарского края работают снегоочистители.

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