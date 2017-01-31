Минюст доработает проект об изъятии единственного жилья, разделив роскошное и недорогое

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ доработает законопроект, позволяющий изымать единственное жилье у должника для взыскания задолженности, привязав минимальную сумму долга, при которой можно начать процедуру, к стоимости жилья. Об этом сообщил замдиректора департамента экономического законодательства Минюста Денис Новак в ходе "нулевых чтений" законопроекта в Общественной палате России.

В настоящее время законопроектом, опубликованном в интернете для общественного обсуждения, предполагается, что изымать единственное жилье можно будет в случае, если сумма задолженности составляет не менее 5% от стоимости жилья.

"Мы сами пришли к выводу, что в зависимости от того, роскошное это жилье или в небольшом городке в отдаленном регионе, нужно этот предел делать плавающим: чем роскошнее и дороже жилье, тем этот процент должен быть меньше, может быть, 0,5%. Чем жилье дешевле, там мы должны подходить к 30-40% или сделать минимум, но не более 200 тыс. рублей, или привязаться к минимальной сумме, которая позволяет возбуждать банкротство", - сказал Новак.

Сейчас, по его словам, в ведомстве думают над тем, как сформировать эту шкалу.

Новак сообщил, что 12 февраля заканчивается формальный срок обсуждения законопроекта, уже получено более тысячи отзывов от граждан. "Есть вполне разумные предложения, которые мы учтем. Говорить о том, что это какая-то окончательная версия - это не так", - подчеркнул представитель Минюста.

Он отметил также, что закон в случае принятия коснется только на тех, кто возьмет кредиты после вступления нормы в силу. "Он распространяется только на будущие отношения. О масштабе бедствия мы говорим, если говорим об уже имеющейся задолженности, только если говорим об алиментах и причинении вреда жизни и здоровью, там обратная сила все- таки есть", - сказал Новак.

Заключение ОП

Общественная палата по итогам "нулевых чтений" направит свое экспертное заключение в правительство, Госдуму, Совет Федерации, сообщила председатель комиссии ОП по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами Лидия Михеева.

При этом она обратила внимание на то, что человек, у которого изъяли жилье, не должен остаться без замены. "Мы так и не поняли, что будет, если в течение трех месяцев не получится приобрести жилье", - отметила Михеева.

По ее словам, в ОП хотят понять "потенциальные масштабы применения этого закона". "Если мы узнаем, что он будет применяться сплошь и рядом в отношении тех, кто задолжал по микрозайму, потребительскому кредиту, то мы чувствуем в этой связи большие социальные риски", - подчеркнула она, отметив "неграмотность населения, с удовольствием влезающего в долги".

При этом применение закона к неплательщикам алиментов она назвала правильным и своевременным.

О законопроекте

Законопроект Минюста предусматривает возможность обращения взыскания на единственное жилье должника, если площадь такого жилья вдвое превышает установленные нормативы, а другого имущества у него нет. Согласно Жилищному кодексу, норма жилой площади в разных городах России может варьироваться от 14 до 18 кв. м на человека. Также изъять жилье можно будет при условии, если его стоимость превышает двукратную стоимость жилого помещения, которое положено по закону должнику и его семье.

По решению суда должник должен будет в течение трех месяцев продать жилье и купить меньшее по площади, выплатив долг. Если он в течение этого срока не найдет себе заменяющее жилье, деньги, вырученные от продажи, перечислят в муниципалитет, который в течение двух месяцев должен предоставить гражданину жилплощадь.

Ранее вице-спикер Госдумы Сергей Неверов выразил сомнение в том, что законопроект будет внесен в таком виде.