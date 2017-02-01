Заболеваемость гриппом в РФ выросла среди детей и по населению в целом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 февраля. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Заболеваемость ОРВИ и гриппом с 23 по 29 января в целом по России выросла на 5,4% после снижения на прошлой неделе (на 4,7%).

СПЕЦПРОЕКТ Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию Сезонный грипп, по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно вызывает от 3 млн до 5 млн случаев тяжелой болезни и приводит к 250-500 тыс. смертей

Рост заболеваемости отмечен во всех детских возрастных группах, при этом среди взрослых заболеваемость продолжает снижаться, сообщили журналистам в НИИ гриппа.

"По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость гриппом и ОРВИ увеличилась по населению в целом на 5,4% и во всех детских возрастных группах: среди детей 0-2 лет (на 4,5%), 3-6 (на 12,0%), 7-14 лет (21,6%), но уменьшилась среди лиц старше 15 лет (на 4,3%)", - говорится в еженедельном отчете службы надзора за гриппом НИИ гриппа.

Эпидемический порог в целом по стране превышен на 17%, это соответствует ситуации в первой декаде декабря прошлого года.

При этом эпидпорог превышен на 50% только в 8 регионах РФ: в Калининградской, Нижегородской, Омской, Новосибирской, Кемеровской, Магаданской областях, Еврейской автономной области и Якутии.

В 2016 году в это же время таких регионов было 34, в 2011 - 23, а в 2010, 2012-2015 годах - единицы.