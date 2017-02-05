Дирекция Исаакия обсуждает с музейным сообществом трудоустройство сокращаемых сотрудников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. Дирекция Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" обсуждает с музейным сообществом возможности трудоустройства своих сотрудников, которые потеряют работу после передачи собора в безвозмездное пользование Русской православной церкви.

Об этом рассказал журналистам директор музея Николай Буров.

"Судьба сотрудников Исаакиевского собора - это довольно сложный вопрос, здесь надо хорошенько подумать, - сказал он. - Мы делали подсчет, нам необходимо как-то это устроить в городе. Мне кажется, я нашел один ход, про который не скажу ни слова до тех пор, пока не переговорю с руководителями тех музеев, на которых я хотел бы опереться, чтобы трудоустроить, благоустроить тех людей, которые высвобождаются в случае передачи Исаакиевского собора".

Ранее дирекция музея опубликовала предварительные расчеты, согласно которым после передачи Исаакия в безвозмездное пользование церкви придется сократить около 160 сотрудников. Сейчас коллектив музея включает около 400 человек.

Музейщики обеспокоены

Комментируя споры вокруг передачи Исаакия, Николай Буров назвал их "нормальным диалектическим явлением". "Музей с переходом Исаакия в другое ведение перестает существовать, и если бы я, как директор музея, выступал иначе, меня давно пора было бы сбросить с колокольни того же самого Исаакиевского собора, - сказал он. - Если бы я находился с другой стороны и действовал в интересах епархии, наверное, я отчаянно боролся бы за передачу. Это нормальное диалектическое явление".

Союз музеев России неоднократно указывал на трудности, которые могут возникнуть в результате утраты Исаакиевским собором музейной функции. Исполнительный директор Союза музеев Борис Аракчеев в эксклюзивном интервью ТАСС отметил, что "в случае с Исаакием мы ликвидируем музей - уникальный музей со своими традициями и с какими-то работами; имеющий свою нишу в обществе - в просвещении, в образовании, в изучении, в науке. И мы ликвидируем такое учреждение, потому что без Исаакиевского собора музей-памятник "Исаакиевский собор" не может уже существовать. Он привязан к Исаакию".

История вопроса

Правительство Санкт-Петербурга объявило о том, что 30 декабря 2016 года было отдано распоряжение о передаче Исаакиевского собора Московскому патриархату Русской Православной церкви на основании принятого в 2010 году федерального закона "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения". Здание Исаакиевского собора находится в собственности Санкт-Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. До революции собор также не был собственностью церкви и находился в ведении МВД из-за больших расходов на содержание здания.

Собор стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем восстановлены православные богослужения, которые сейчас проводятся ежедневно. В 2016 году, по данным музея, проводившиеся в соборе службы, включая большое Рождественское богослужение, посетили около 18 тысяч человек. За это же время в соборе побывали около 3,9 млн туристов, а в минувшие новогодние каникулы Исаакий посетили 146 тысяч российских и зарубежных туристов.