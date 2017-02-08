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Ректор Института Репина уверен, что в передаче Исаакия РПЦ спешка не нужна

Общество
8 февраля, 20:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
Семен Михайловский призвал не раскалывать общество
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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Ректор Санкт-Петербургского государственного института живописи скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Семен Михайловский уверен, что искусственно ускорять процесс передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви не стоит.

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"Не надо демонстрировать любовь к Богу подписанием коллективных писем, как и хождением с хоругвями по Невскому проспекту. Я не понимаю зачем, кому понадобилось втягивать уважаемых ректоров в перепалку", - прокомментировал он ТАСС обращение ректоров ряда петербургских вузов к губернатору города Георгию Полтавченко об ускорении передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ до 16 апреля, когда будет отмечаться православная Пасха.

Он подчеркнул, что решение принято, его он не оспаривает, но спешка в этом сложном вопросе ни к чему.

"Есть мнение церковных иерархов, есть мнение музейного сообщества, есть решение губернатора. Мне понятны аргументы сторон. Не надо раскалывать общество, не время делить людей на своих - чужих, единоверцев - иноверцев, не надо искать врагов и их плодить. На мой взгляд, это очень опасная тенденция", - заключил Михайловский.

История вопроса

В январе правительство Санкт-Петербурга объявило, что принято решение о передаче Исаакиевского собора в пользование РПЦ на основании подписанного в 2010 году федерального закона "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения", при этом здание собора останется в собственности Санкт-Петербурга.

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Противники передачи собора подали иск к Смольному, в котором оспорили решение городских властей, однако суд отказал в принятии иска в производство. Петицию в интернете против передачи Исаакиевского собора РПЦ подписали более 200 тыс. человек. В Петербурге прошло несколько митингов протеста, в последнем из них 28 января приняло участие около двух тысяч горожан.

Собор стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем восстановлены православные богослужения, которые сейчас проводятся ежедневно. Исаакий находится под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В 2016 году, по данным музея, проводившиеся в соборе службы, включая Рождественское богослужение и панихиды по жертвам трагедии А321 над Синаем, посетили около 18 тыс. человек. За это же время в соборе побывало около 3,9 млн туристов.

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