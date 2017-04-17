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Яровая считает организаторов "групп смерти" в интернете опаснее Чикатило

Общество
17 апреля, 13:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
Новые формы преступлений трудно доказуемы, поэтому специалистам нужны "новые инструменты, адекватные той высокой степени общественной угрозы, которые исходят от этой угрозы", считает депутат
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Ирина Яровая

Ирина Яровая

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Депутат Госдумы Ирина Яровая считает подстрекателей к самоубийствам детей в так называемых "группах смерти" в интернете опасней самых кровожадных серийных маньяков. Такое мнение она высказала в понедельник в ходе парламентских слушаний на тему "Актуальные вопросы обеспечения безопасности и развития детей в информационном пространстве".

"Никогда никто не предполагал, что мы выйдем на новый формат таких изощренных, циничных преступлений. Масштаб чем опасен? Мы знаем истории громких дел, когда серийные убийцы совершают преступления, но здесь (в интернете) один субъект, который единовременно воздействует на тысячи детей. Чикатило и не снилась такая возможность беспрепятственного совершения преступлений - высокая анонимность, делай, что хочешь!" - заявила депутат.

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По ее словам, специалисты столкнулись с новыми формами преступлений, которые трудно доказуемы, трудно расследуемы и трудно изобличаемы, "поэтому сегодня правоохранителям нужны новые инструменты, адекватные той высокой степени общественной угрозы, которые исходят от этой угрозы".

"Впервые в российском законодательстве мной предложено ввести прямую ответственность за склонение к самоубийству и за содействие самоубийству. Мы когда-нибудь думали о том, что у нас возникнет необходимость устанавливать ответственность за содействие самоубийству?", - задалась вопросом Яровая.

По ее словам, сейчас Роскомнадзор до принятия решения о блокировке определенных сайтов должен оперативно направлять информацию о ресурсе в МВД, чтобы правоохранители незамедлительно могли начать оперативные мероприятия, которые позволяют изобличить преступника, зафиксировать доказательную базу и решить вопрос о его уголовной ответственности.

"Правоохранители не должны быть созерцателями за тем, как совершаются преступления. Сейчас де-юре в Уголовном кодексе нет такой ответственности, она только появится. Очень отрадно, что понимание общей степени опасности этих преступлений есть, уже 86 депутатов Госдумы и членов Совета Федерации присоединились к этой моей инициативе. Каждый депутат в регионах столкнулся с этой проблемой", - отметила Яровая.

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Яровая, Ирина Анатольевна
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