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Путин призвал защищать историю от "агрессивных дилетантов"

Общество
20 апреля, 14:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
Президент отметил, что "только объективная основанная на фактах информация может быть надежной защитой от всякого рода агрессивных дилетантов и от фальсификации истории"
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Владимир Путин во время заседания оргкомитета "Победа"

Владимир Путин во время заседания оргкомитета "Победа"

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Объективная работа научного сообщества является защитой от агрессивных дилетантов и фальсификации истории. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин на заседании оргкомитета "Победа", которое было посвящено развитию гуманитарного сотрудничества с зарубежными странами на государственном и общественном уровнях в целях продвижения объективной исторической и актуальной информации о России, в том числе о ее роли в победе над нацизмом.

"Я считаю очень важной работу научного сообщества, высших учебных заведений, потому что только объективная основанная на фактах информация, может быть надежной защитой от всякого рода агрессивных дилетантов и от фальсификации истории", - сказал он, завершая заседание оргкомитета.

Он выразил уверенность в том, что и совместная работа оргкомитета "будет хорошим импульсом в организации всей деятельности и на патриотическом направлении, и с точки зрения защиты правды об исторических фактах, которые так важны и чувствительны для нашего народа".

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