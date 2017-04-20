Путин призвал защищать историю от "агрессивных дилетантов"

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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Объективная работа научного сообщества является защитой от агрессивных дилетантов и фальсификации истории. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин на заседании оргкомитета "Победа", которое было посвящено развитию гуманитарного сотрудничества с зарубежными странами на государственном и общественном уровнях в целях продвижения объективной исторической и актуальной информации о России, в том числе о ее роли в победе над нацизмом.
"Я считаю очень важной работу научного сообщества, высших учебных заведений, потому что только объективная основанная на фактах информация, может быть надежной защитой от всякого рода агрессивных дилетантов и от фальсификации истории", - сказал он, завершая заседание оргкомитета.
Он выразил уверенность в том, что и совместная работа оргкомитета "будет хорошим импульсом в организации всей деятельности и на патриотическом направлении, и с точки зрения защиты правды об исторических фактах, которые так важны и чувствительны для нашего народа".