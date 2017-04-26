Жители пятиэтажек смогут использовать маткапитал для увеличения жилплощади

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Жители пятиэтажек, которые захотят увеличить свою жилплощадь при переселении в новые дома, смогут использовать для покупки квадратных метров материнский капитал. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с жителями.

"Конечно, можно будет использовать материнский капитал, ограничений нет, можно будет взять ипотеку. Мы со своей стороны будем предоставлять определенные скидки, рассрочку платежа. И ипотеку с коллегами из АИЖК (Агентства ипотечно-жилищного кредитования) отработаем несколько вариантов", - сказал Собянин, отвечая на вопрос москвички Марины Волковой о возможности увеличения жилой площади в новых домах.

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. В течение ближайших 20 лет в Москве планируется расселить порядка 7,9 тыс. домов, общая площадь которых превышает 25 млн кв. метров. Предварительные оценки стоимости программы назывались некоторыми депутатами Госдумы в диапазоне 3-3,5 трлн рублей. На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета, на это власти готовы выделить порядка 300 млрд рублей.

В этих зданиях живут до 1,6 млн москвичей. Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего и ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении.