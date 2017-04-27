Омбудсмен: серьезных нарушений при задержаниях на акции 26 марта в Москве не было

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Серьезных нарушений при задержаниях в ходе несанкционированной акции 26 марта в Москве не было выявлено. Об этом журналистам сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, отвечая на вопрос о полученных жалобах от задержанных.
"Я считаю, что не было (вопиющих нарушений прав человека - прим. ТАСС)", - сказала Потяева, отметив, что из-за суматохи и суеты в ходе акции некоторые задержания могли быть случайными.
По словам омбудсмена, большинство жалоб приходило от родителей несовершеннолетних задержанных, таких молодых людей было около 90. "Нам было очень важно, чтобы по отношению к этим ребятам не применялись репрессивные меры, чтобы с ними была проведена определенная воспитательная работа, потому что митинг был несанкционированный", - добавила она.
Как отметила Потяева, по словам этих подростков, они пришли на митинг из любопытства, увидев о нем сообщение в интернете, и особого участия в акции не принимали. "Я думаю, что это первый опыт у ребят участия в таких мероприятиях, поэтому не следует передавать их дела в комиссию по делам несовершеннолетних, достаточно ограничиться разъяснением правовой составляющей участия в таких митингах", - подчеркнула омбудсмен.
От взрослых людей московскому омбудсмену также приходили обращения, но они были поспешными, и пока аппарат уполномоченного готовил обращения, обратившихся уже отпускали в пределах суток, кроме тех, на кого были наложены разного рода взыскания.
26 марта оппозиционер Алексей Навальный под лозунгом борьбы с коррупцией вывел своих сторонников на несанкционированные акции протеста, в результате многие были задержаны.
Главное управление СК РФ по расследованию особо важных дел по фактам противоправных действий участников несанкционированного массового мероприятия, состоявшегося в Москве 26 марта на Пушкинской площади и близлежащей территории, расследует уголовное дело по ст. 213 ("Хулиганство"), ст. 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") и ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") Уголовного кодекса РФ. В СК отмечают, что организаторы незаконной акции вводили граждан в заблуждение, утверждая, что она согласована с властями города в установленном порядке.