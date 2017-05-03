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Противники передачи Исаакия РПЦ подают иск против Заксобрания Петербурга

Общество
3 мая, 12:55 дата обновления: 3 мая, 13:02 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3, мая. /ТАСС

Иск о бездействии связан с тем, что Заксобрание города вновь не включило в повестку дня вопрос о референдуме по собору

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. Инициативная группа по проведению референдума по статусу Исаакиевского собора подает административный иск к Законодательному собранию Петербурга о бездействии. Об этом сообщил журналистам член группы, депутат Борис Вишневский.

Ранее Заксобрание Петербурга вновь не включило в повестку дня вопрос о референдуме по собору, который пытались внести "с голоса" представители "Яблока", Партии роста и "Справедливой России".

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"После окончания заседания мы подписываем административное исковое заявление об оспаривании бездействия Законодательного собрания в этом вопросе и сегодня же направляем его в суд. Мы хотим, чтобы суд признал бездействие городского парламента незаконным, чтобы суд обязал Заксобрание незамедлительно рассмотреть этот вопрос", - сказал Вишневский.

По его словам, позиция Комитета по законодательству Заксобрания направлена на затягивание ситуации. "Она не позволяет нам обжаловать отказ в регистрации, она просто все тормозит. Нам говорят, что решение принял комитет законодательству, но законодатель возложил эту обязанность на все Заксобрание", - отметил Вишневский.

Ранее Заксобрание отказалось вносить вопрос о референдуме на заседание городского парламента 26 апреля "с голоса", а до этого аналогичное решение принял комитет по законодательству при формировании повестки. Как пояснил тогда глава комитета Денис Четырбоке, заявка на референдум поступила в городской парламент 4 апреля и была рассмотрена 21 апреля. По его словам, следующим шагом должно стать рассмотрение этого проекта всеми депутатами, но в повестку дня по регламенту документ может быть внесен не ранее чем через 20 дней после решения.

Представители инициативной группы считают ссылки на регламент неубедительными, так как документы в ряде случаев могут быть рассмотрены и в более короткие сроки.

Накануне начальник управления информации городского парламента Елена Тимошенко сообщила ТАСС, что этот вопрос будет внесен в повестку заседания 17 мая.

"Нам рассказывают, что вопрос будет рассмотрен 17 мая, но у меня нет уверенности, что это произойдет", - сказал Вишневский.

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