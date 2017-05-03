Консул: процедура выдворения российского байкера из Польши начнется в ближайшее время

ВАРШАВА, 3 мая. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Задержанный польскими пограничниками мотоциклист клуба "Ночные волки", россиянин Николай Логинов, который участвовал в мотопробеге "Дороги Победы - на Берлин", в ближайшие часы будет конвоирован сотрудниками погранохраны Польши до границы с российской Калининградской областью. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил Генеральный консул РФ в Кракове Александр Минин.

По его словам, польская сторона заявила, что в соответствии с п. 9 ст. 302 закона об иностранцах пребывание Логинова на территории республики "угрожает безопасности государства и общественному порядку". Вероятно, в список таких лиц он попал в прошлом году, когда польские власти не пропустили через границу целую группу байкеров из клуба "Ночные волки", которые планировали совершить аналогичный мотопробег. Тогда эту акцию за них провели польские мотоциклисты.

"Согласно этому закону пограничники аннулировали имеющуюся визу, признав ее недействительной, после чего последует вывод задержанного за пределы польской территории", - отметил Минин. По его словам, в настоящее время пограничники завершают оформление необходимых документов. Сообщается, что Логинова посадят в машину погранслужбы в течение трех-четырех часов. Как ожидается, границу он пересечет не раньше поздней ночи.

"У задержанного нет никаких жалоб. К нему относятся крайне корректно", - добавил генконсул, подчеркнув, что мотоцикл Логинову придется оставить в Польше.

Выяснилось также, что границу байкер пересек пять дней назад в Латвии, избежав проверки польскими пограничниками. Все эти дни его документы ежедневно проверялись сотрудниками польских правоохранительных органов, у которых не возникло никаких вопросов.

Представители погранохраны Польши задержали Логинова в среду утром в городе Мысловице, откуда байкеры держали курс на Словакию. Как пояснила корреспонденту ТАСС пресс-секретарь Шленского отделения погранохраны, которое ведет это дело, Катажина Валчак, "после проверки выяснилось, что он фигурирует в списке нежелательных на территории Польши лиц". Отвечая на вопрос о том, что у мотоциклиста была действительная многократная четырехлетняя французская виза, Валчак пояснила, что "по этой визе он может пребывать во Франции, но не может находиться на территории Польши".