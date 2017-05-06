Нарисованные фельдшером письма-открытки войдут в летопись "Бессмертного полка" Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 мая. /ТАСС/. Потомки военного фельдшера Владимира Кузнецова принесли в севастопольский штаб "Бессмертного полка" нарисованные им на фронте письма-открытки, адресованные возлюбленной.

Они войдут в электронную летопись "Бессмертного полка", сообщила ТАСС руководитель регионального штаба одноименного всероссийского движения Нина Прудникова.

"Женщина принесла письмо отца своей маме. Он долго ухаживал за ней, была такая искренняя любовь, он ей слал письма, каждое письмо - это картина. Где-нибудь в уголочке, сбоку нарисовано очень талантливо, и рядом с картиной очень красивым полупечатным почерком написаны нежные письма. Они же там недосыпали, а вот на это находили время", - рассказала Прудникова.

Фельдшер-художник

Письма военного фельдшера сохранила его дочь Ольга - ныне пенсионер. Всю жизнь она проработала в сборочно-монтажном производстве на теперь уже бывшем Севастопольском приборостроительном заводе "Парус".

"Папа все это сам рисовал, красками, - вспоминает она. - Это поражало: такая сосредоточенность - это же краски, нужно расположить, пропорции соблюсти. Меня всегда это умиляло, и я завидовала, что мне таких писем не писали".

Владимир Кузнецов учился в медицинском училище в Кронштадте, когда началась Великая Отечественная война. Курс военных фельдшеров выпустили досрочно и отправили на защиту Ленинграда. Позже из блокадного Ленинграда Кузнецов был вывезен на Дальний Восток, где принимал участие в войне СССР с Японией в 1945 году.

На Камчатке в годы войны он познакомился с будущей женой Лидией (тоже участником войны), которая с 14 лет работала на почте оператором. Ольга Кузнецова вспоминает, что, по рассказам мамы, отец ходил к ней на лыжах, поскольку воинская часть располагалась в 50 км от ее села. В увольнения часто не отпускали, поэтому он писал ей письма. Сейчас в семье хранят их как реликвию.

"Писал в свободное время. Мама всегда их с теплотой вспоминала, когда листала, слезу пускала", - говорит она.

После окончания войны молодые расписались, а в 1947 году Кузнецова с семьей перевели в Севастополь, в саперную часть. По словам Ольги Кузнецовой, отец работал фельдшером, а мама пошла в так называемые черкасовские бригады - женские бригады, сформированные в освобожденных и разрушенных городах. Они занимались разбором завалов, например, на Приморском бульваре, ныне одном из самых популярных мест отдыха в Севастополе.

"Что их здесь, в Севастополе, восхищало: было тепло, цвел миндаль, и они встречали при открытых окнах новый год, - вспоминает Ольга Кузнецова. - Когда приезжал мой двоюродный брат, они соревновались в рисовании: рисовали акварельными красками".

Рисовать фельдшер Кузнецов не учился. Ольга Кузнецова считает, что это генетическое. Многие в ее семье умеют создавать кистью и краской настоящие шедевры.

"Я когда пришла в библиотеку, смотрю - книги лежат и выставка картин. Читаю названия книг, а картины - иллюстрации к этим книгам. Дочка (дочь Ольги Кузнецовой работает в библиотеке - прим. ТАСС) говорит - это Маша, двоюродная племянница, рисовала. Я была в шоке - там и "Фауст", и другие, а "Белый клык" меня вообще потряс. Причем она написала это гуашевыми красками, не акварелью, эта струнка художественного написания есть в роду", - рассказывает собеседница.

Из домашних архивов - в летопись

Ежедневно жители города-героя Севастополя приносят в штаб "Бессмертного полка" десятки материалов о войне. Кроме того, каждый день в штаб на горячую общероссийскую линию обращается не менее 300 человек, которые ищут информацию о родственниках-фронтовиках.

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"Уникальные исторические факты приносят родственники участников Великой Отечественной войны. На днях внуки принесли дедушкину фотографию и рассказ о том, что этот солдат оставил подпись на Рейхстаге", - рассказала руководитель регионального штаба.

Волонтеров штаба поразило еще одно письмо солдата своей жене. В нем он подробно рассказывал об освобождении концлагеря и ужасах, которые увидели советские солдаты.

"Фашисты не успели скрыть следы преступления - они (освободители - прим. ТАСС) увидели подготовленные к сожжению трупы детей, женщин, стариков, военнопленных, их выложили штабелями. Эти факты надо публиковать, чтобы наши дети и внуки читали это", - отметила она.

"Поразило то, что он описывает ужасы и тут же спрашивает: а получила ли она деньги, а как Лизочка, научилась ли она читать, какие буквы знает? Да, война, но они были душой дома", - добавила Прудникова.

Прием граждан с историями и своих героях Великой Отечественной войны ведет волонтер Елена Супрун. В прошлом году благодаря штабу она нашла место, где захоронен ее дедушка, и осталась помогать волонтерам.

"Нашла фотографию деда через 45 лет. Соседка занимается спелеологией, ходила по пещерам, боевым местам. На одной из ее фотографий я обнаружила памятник с инициалами дедушки, начала розыск по архивам и нашла информацию благодаря штабу, - отметила она. - А на днях пришел мужчина, выяснилось, что его бабушка воевала в том же партизанском отряде, я занимаюсь розыском его бабушки".

В настоящее время волонтеры формируют электронную летопись с историями и рассказами о боевом пути воинов Великой Отечественной войны. Все материалы сканируются и затем станут основой электронной летописи. "И, думаю, будут в печатном варианте издаваться книги", - сказала руководитель севастопольского штаба "Бессмертного полка".