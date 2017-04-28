Более 50 тыс. волонтеров привлекут к организации акции "Бессмертный полк России" 9 мая

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Более 50 тыс. добровольцев планируется привлечь к организации акций "Бессмертный полк России" в рамках празднования Дня Победы по всей стране. Об этом сообщила в пятницу ТАСС руководитель "Волонтеров Победы" Ольга Амельченкова после церемонии подписания меморандума о сотрудничестве между организацией и "Бессмертным полком России".

"В рамках этого меморандума "Волонтеры Победы" полностью возьмут на себя подбор, обучение и координацию добровольцев главного народного шествия страны. К организации грядущего "Бессмертного полка России" планируется привлечь 50 тыс. добровольцев по всей России", - сказала Амельченко.

Она уточнила, что в Москве к организации шествия планируется привлечь более 2,5 тыс. волонтеров. По ее словам, волонтеры будут сопровождать ветеранов, помогать участникам ориентироваться по маршруту движения, "также будут особенные ребята - это волонтеры-медики, которые будут помогать тем, кому стало не очень хорошо по состоянию здоровья во время акции".

"В будущем, в рамках подписанного меморандума, после 9 мая, также планируется сотрудничество с "Бессмертным полком России" в сфере патриотического воспитания молодежи", - уточнила собеседница агентства.

"Бессмертный полк России" - это великой движение, оно разрастается, усиливается с каждым днем, и самое для меня главное, то, что оно не было сверху спущено, а родилось тихо, без показухи, и вылилось уже во всемирное движение, до Австралии дошло, до Европы", - рассказал после церемонии подписания меморандума сопредседатель движения "Бессмертный полк России" Василий Лановой.

"Это движение - это память и благодарность тому великому поколению", - заключил он.

"Волонтеры Победы" и "Бессмертный полк России"

Шествие "Бессмертный полк" впервые прошло в Томске в 2007 году. В рамках этой акции участники несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Шествие проводится в День Победы в России и других странах. В сентябре 2015 года было зарегистрировано общественное движение "Бессмертный полк России".

В 2016 году в акции приняли участие порядка 16 млн жителей России, а также потомки фронтовиков более чем в 50 странах мира. Число участников шествия в Москве превысило 500 тыс. человек. Среди тех, кто нес портреты участников войны, был и президент России Владимир Путин, который присоединился к колонне с фотографией отца.

Всероссийское добровольческое движение "Волонтеры Победы" было создано в октябре 2015 года и является правопреемником Всероссийского волонтерского корпуса 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. На сегодняшний день в движении состоят более 165 тыс. добровольцев из всех регионов страны. Основными целями "Волонтеров Победы" является сохранение исторической памяти, популяризация отечественной истории и патриотическое воспитание молодежи.