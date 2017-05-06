В акции "Бессмертный полк" в Нью-Йорке принимают участие более тысячи человек

Аутсайдер из Италии станет очередным соперником российской хоккейной сборной на ЧМСпорт 7 мая, 0:19
Президентский полк отмечает День частиАрмия и ОПК 7 мая, 0:17
"Спартак" может стать чемпионом России по футболу в случае осечки "Зенита"Спорт 7 мая, 0:15
Во Франции пройдет второй тур президентских выборовМеждународная панорама 7 мая, 0:08
Пятилетка Путина: как развивались события и что ждут люди за год до инаугурации-2018Политика 7 мая, 0:00
"Реал" разгромил "Гранаду" в матче чемпионата Испании по футболуСпорт 6 мая, 23:45
В акции "Бессмертный полк" в Нью-Йорке принимают участие более тысячи человекОбщество 6 мая, 23:35
Утомленные "Томью": "Спартак" обыграл аутсайдера РФПЛ благодаря пенальтиСпорт 6 мая, 23:34
Несколько фанатов доставлены в больницу после драки перед финалом Кубка ГрецииСпорт 6 мая, 23:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 6 мая. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Более тысячи человек принимают в субботу участие в акции "Бессмертный полк" в Нью-Йорке. В одном строю вместе с внуками и правнуками советских ветеранов идут и потомки американских служащих, воевавших во Второй мировой войне.
Под песню "День Победы" и крики "Ура!" однополчане идут по западному берегу Манхэттена, вдоль реки Гудзон. Участники акции поют песни военных лет, раздают прохожим георгиевские ленточки, рассказывая о смысле этого символа Победы.
Завершится шествие "Бессмертного полка" у мемориала павшим в годы Второй мировой войны на территории Бэттери-парка напротив Статуи Свободы. Под звуки песни "Журавли" в исполнении Марка Бернеса в небо будут отпущены сотни белых воздушных шаров.
Акция "Бессмертный полк" впервые состоялась в трех американских городах в 2015 году по инициативе общества "Русская молодежь Америки". В настоящее время шествие проходит под эгидой Координационного совета организаций российских соотечественников.