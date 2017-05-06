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В акции "Бессмертный полк" в Нью-Йорке принимают участие более тысячи человек

Общество
6 мая, 23:35 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Наталья Славина

Завершится шествие у мемориала павшим в годы Второй мировой войны на территории Бэттери-парка

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© Наталья Славина/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 6 мая. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Более тысячи человек принимают в субботу участие в акции "Бессмертный полк" в Нью-Йорке. В одном строю вместе с внуками и правнуками советских ветеранов идут и потомки американских служащих, воевавших во Второй мировой войне.

Под песню "День Победы" и крики "Ура!" однополчане идут по западному берегу Манхэттена, вдоль реки Гудзон. Участники акции поют песни военных лет, раздают прохожим георгиевские ленточки, рассказывая о смысле этого символа Победы.

Завершится шествие "Бессмертного полка" у мемориала павшим в годы Второй мировой войны на территории Бэттери-парка напротив Статуи Свободы. Под звуки песни "Журавли" в исполнении Марка Бернеса в небо будут отпущены сотни белых воздушных шаров.

Акция "Бессмертный полк" впервые состоялась в трех американских городах в 2015 году по инициативе общества "Русская молодежь Америки". В настоящее время шествие проходит под эгидой Координационного совета организаций российских соотечественников.

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