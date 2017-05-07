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От Кувейта до Нью-Йорка: "Бессмертный полк" идет по всему миру

Общество
7 мая, 16:11 UTC+3

Самые яркие кадры акции памяти участников Великой Отечественной войны - в галерее ТАСС

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Участники акции памяти "Бессмертный полк", Нью-Йорк, 7 мая
Участники акции памяти "Бессмертный полк", Нью-Йорк, 7 мая
Участники акции памяти "Бессмертный полк", Нью-Йорк, 7 мая
© Наталья Славина-Шкретова/ТАСС
Нью-Йорк, 7 мая
Нью-Йорк, 7 мая
Нью-Йорк, 7 мая
© Наталья Славина-Шкретова/ТАСС
Пьяцца Витторио, Рим, 7 мая
Пьяцца Витторио, Рим, 7 мая
Пьяцца Витторио, Рим, 7 мая
© Фото предоставлено организаторами акции
Сеул, Южная Корея, 7 мая
Сеул, Южная Корея, 7 мая
Сеул, Южная Корея, 7 мая
© Станислав Варивода/ТАСС
Сеул, Южная Корея, 7 мая
Сеул, Южная Корея, 7 мая
Сеул, Южная Корея, 7 мая
© Станислав Варивода/ТАСС
Вашингтон, 7 мая
Вашингтон, 7 мая
Вашингтон, 7 мая
© Анатолий Бочинин/ТАСС
Вашингтон, 7 мая
Вашингтон, 7 мая
Вашингтон, 7 мая
© Анатолий Бочинин/ТАСС
Гавана, 7 мая
Гавана, 7 мая
Гавана, 7 мая
© Андрей Бекренев/ТАСС​
Открытие "Стены памяти" в рамках акции "Бессмертный полк" у российского посольства, Мехико, 7 мая
Открытие "Стены памяти" в рамках акции "Бессмертный полк" у российского посольства, Мехико, 7 мая
Открытие "Стены памяти" в рамках акции "Бессмертный полк" у российского посольства, Мехико, 7 мая
© Иван Валюк/ТАСС
Мехико, 7 мая
Мехико, 7 мая
Мехико, 7 мая
© Иван Валюк/ТАСС
Брисбен, Австралия, 7 мая
Брисбен, Австралия, 7 мая
Брисбен, Австралия, 7 мая
© Павел Ваничкин/ТАСС
Брисбен, Австралия, 7 мая
Брисбен, Австралия, 7 мая
Брисбен, Австралия, 7 мая
© Павел Ваничкин/ТАСС
Кувейт, 7 мая
Кувейт, 7 мая
Кувейт, 7 мая
© Павел Прокофьев/ТАСС
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Участники акции памяти "Бессмертный полк", Нью-Йорк, 7 мая
© Наталья Славина-Шкретова/ТАСС
Нью-Йорк, 7 мая
© Наталья Славина-Шкретова/ТАСС
Пьяцца Витторио, Рим, 7 мая
© Фото предоставлено организаторами акции
Сеул, Южная Корея, 7 мая
© Станислав Варивода/ТАСС
Сеул, Южная Корея, 7 мая
© Станислав Варивода/ТАСС
Вашингтон, 7 мая
© Анатолий Бочинин/ТАСС
Вашингтон, 7 мая
© Анатолий Бочинин/ТАСС
Гавана, 7 мая
© Андрей Бекренев/ТАСС​
Открытие "Стены памяти" в рамках акции "Бессмертный полк" у российского посольства, Мехико, 7 мая
© Иван Валюк/ТАСС
Мехико, 7 мая
© Иван Валюк/ТАСС
Брисбен, Австралия, 7 мая
© Павел Ваничкин/ТАСС
Брисбен, Австралия, 7 мая
© Павел Ваничкин/ТАСС
Кувейт, 7 мая
© Павел Прокофьев/ТАСС

Акция "Бессмертный полк" проходит по всему миру. Только в США она состоялась в 20 городах. Мехико, Рим, Мадрид, Сеул, Кувейт и Бейрут также присоединились к шествию памяти героев Великой Отечественной войны.

СПЕЦПРОЕКТ

Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран

Они живут в разных городах, но их объединяет память об ужасах войны и радости Победы

В галерее ТАСС - самые яркие кадры шествия "Бессмертного полка" в разных странах. 

Впервые акция состоялась в Тюмени в 2007 году и называлась "Парад победителей". Именно тогда впервые люди вышли на шествие памяти неся фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. В 2015 году мероприятие официально стало общероссийским, в день 70-летия Победы, в ней приняли участие более 12 млн человек. Теперь "Бессмертный полк" проходит и в других странах.

"Бессмертный полк" - общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей". С 2015 года акция официально стала общероссийской, а в день 70-летия Победы, в ней приняли участие более 12 млн человек.

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