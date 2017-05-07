От Кувейта до Нью-Йорка: "Бессмертный полк" идет по всему миру

Акция "Бессмертный полк" проходит по всему миру. Только в США она состоялась в 20 городах. Мехико, Рим, Мадрид, Сеул, Кувейт и Бейрут также присоединились к шествию памяти героев Великой Отечественной войны.

СПЕЦПРОЕКТ Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран Они живут в разных городах, но их объединяет память об ужасах войны и радости Победы

В галерее ТАСС - самые яркие кадры шествия "Бессмертного полка" в разных странах.

Впервые акция состоялась в Тюмени в 2007 году и называлась "Парад победителей". Именно тогда впервые люди вышли на шествие памяти неся фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. В 2015 году мероприятие официально стало общероссийским, в день 70-летия Победы, в ней приняли участие более 12 млн человек. Теперь "Бессмертный полк" проходит и в других странах.

"Бессмертный полк" - общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей". С 2015 года акция официально стала общероссийской, а в день 70-летия Победы, в ней приняли участие более 12 млн человек.