Три французских ЛГБТ-ассоциации подали в МУС жалобу на Рамзана Кадырова

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ПАРИЖ, 16 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Три французские ЛГБТ-ассоциации подали в Международный уголовный суд (МУС) жалобу на главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Об этом их адвокат Этьен Деуёер сообщил агентству AFP.
Ассоциации, по словам адвоката, считают, что в Чечне проводится преследования гомосексуалистов и в этой связи обвиняют Кадырова в "геноциде", заявляя также, что именно он "стоит из этими преследованиями".
Подателями иска являются ассоциации Stop homophobie, Mousse и Comite Idaho France.
В первых числах мая совместное письмо на имя главы МИД РФ Сергея Лаврова написали министры иностранных дел пяти стран ЕС, которые подчеркнули, что сообщения об ущемлениях в Чечне прав представителей меньшинств с нетрадиционной сексуальной ориентацией вызывают большую обеспокоенность в европейских столицах. Ранее, 25 апреля, участники пленарной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге утвердили резолюцию, в которой указывается, что ситуация с защитой прав человека в российских регионах Северного Кавказа вызывает беспокойство у Совета Европы (СЕ).