Структуры Роспотребнадзора проверят информацию о загрязнении сероводородом воздуха Капотни

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Специалисты филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" проверят информацию о сверхнормативном загрязнении воздуха сероводородом в Капотне, зафиксированном минувшей ночью. Об этом сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

"Организован выезд специалистов филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЮВАО Москвы для отбора проб атмосферного воздуха с последующим его исследованием на содержание сероводорода в районе Капотня и в районе "Некрасовка", в зоне влияния Люберецких очистных сооружений АО "Мосводоканал", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, в рамках социально-гигиенического мониторинга 16 мая филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Юго-Восточном округе столицы были установлены превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода.

"В настоящее время проводятся лабораторные исследования отобранных проб воздуха", - сообщили в ведомстве, подтвердив, что ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Москве.

В среду ночью датчик автоматической станции Мосэкомониторинга зафиксировал в Капотне превышение уровня ПДК сероводорода в 51 раз.

По данным МЧС, направленные на место мобильные лаборатории МЧС и Росгидромета никакого превышения не зафиксировали. Как отметил представитель столичного ГУ МЧС, показатели превышения ПДК сероводорода были зафиксированы из-за неисправности датчика автоматической станции Мосэкомониторинга.